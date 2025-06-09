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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
170
Время на прочтение
2 мин

Бывшая воина Нелипы сделала заявление о недоразумениях с родственниками погибшего и выплатах: "Болезненная тема"

Тома Нелипа раскрыла, как сложилась ее судьба с детьми от Героя после его гибели на фронте.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Максим Нелипа

Максим Нелипа

Бывшая жена украинского шоумена и военнослужащего Максима Нелипы - Тома - высказалась об общении с семьей экс-супруга, который погиб на войне.

Тома впервые за долгое время рассказала, что о захоронении Максима узнала не от его родственников, а от друзей. Однако это не единственное, что ее угнетало. В частности, Тома говорит, что ее возмутило не так отношение родных погибшего к ней, как к детям - сыну Артему и дочери Маше. Ведь, по ее словам, брат Нелипы Андрей отказался предоставлять им какую-либо информацию, неоднозначно аргументировав такую позицию:

"Никто из них даже не написал и не позвонил Маше. Хотя там есть и брат, и сестра двоюродные. Я через друзей узнавала о похоронах. Он (брат Максима Нелипы - прим. ред.) моему сыну прислал, что не собирается предоставлять никакой информации, а мне - что я никто. Но не понимаю, почему Андрей так себя ведет, потому что мой сын до последнего держался за него. И когда моя дочь у дочери Андрея попросила телефон бабушки, мамы Макса, то та ответила: "Зачем?". Маша сказала: "У меня отец погиб, хочу с бабушкой поговорить". И все", - рассказала Тома в интервью Славе Демину.

Максим Нелипа

Максим Нелипа

Кроме того, бывшая жена Героя сообщила, что пока их несовершеннолетняя дочь Маша выплаты после гибели папы не получает. Тома отмечает, что процессу препятствуют недоразумения с семьей Нелипы.

"В нашем случае (выплаты должны получить - прим. ред.) мама Макса и Маша, потому что Артем уже совершеннолетний. Для меня это была болезненная тема. Потому что моя мама мне об этих выплатах сказала. Потому что когда у брата Максима, Андрея, попросили дать информацию о погребении, ведь должны же быть какие-то документы... Это же и для детей нужно. Он отказался и сказал, что кто я такая. Это меня немного расстроило", - пояснила Тома Нелипа.

Напомним, недавно Тома Нелипа делилась, каким был ее последний диалог с военнослужащим Максимом Нелипой и какое обещание он дал своей маме.

Дата публикации
Количество просмотров
170
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