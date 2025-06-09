Бывшая воина Нелипы сделала заявление о недоразумениях с родственниками погибшего и выплатах: "Болезненная тема"

Максим Нелипа

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Бывшая жена украинского шоумена и военнослужащего Максима Нелипы - Тома - высказалась об общении с семьей экс-супруга, который погиб на войне.

Тома впервые за долгое время рассказала, что о захоронении Максима узнала не от его родственников, а от друзей. Однако это не единственное, что ее угнетало. В частности, Тома говорит, что ее возмутило не так отношение родных погибшего к ней, как к детям - сыну Артему и дочери Маше. Ведь, по ее словам, брат Нелипы Андрей отказался предоставлять им какую-либо информацию, неоднозначно аргументировав такую позицию:

"Никто из них даже не написал и не позвонил Маше. Хотя там есть и брат, и сестра двоюродные. Я через друзей узнавала о похоронах. Он (брат Максима Нелипы - прим. ред.) моему сыну прислал, что не собирается предоставлять никакой информации, а мне - что я никто. Но не понимаю, почему Андрей так себя ведет, потому что мой сын до последнего держался за него. И когда моя дочь у дочери Андрея попросила телефон бабушки, мамы Макса, то та ответила: "Зачем?". Маша сказала: "У меня отец погиб, хочу с бабушкой поговорить". И все", - рассказала Тома в интервью Славе Демину.

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Максим Нелипа

Кроме того, бывшая жена Героя сообщила, что пока их несовершеннолетняя дочь Маша выплаты после гибели папы не получает. Тома отмечает, что процессу препятствуют недоразумения с семьей Нелипы.

"В нашем случае (выплаты должны получить - прим. ред.) мама Макса и Маша, потому что Артем уже совершеннолетний. Для меня это была болезненная тема. Потому что моя мама мне об этих выплатах сказала. Потому что когда у брата Максима, Андрея, попросили дать информацию о погребении, ведь должны же быть какие-то документы... Это же и для детей нужно. Он отказался и сказал, что кто я такая. Это меня немного расстроило", - пояснила Тома Нелипа.

Напомним, недавно Тома Нелипа делилась, каким был ее последний диалог с военнослужащим Максимом Нелипой и какое обещание он дал своей маме.