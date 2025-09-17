ТСН в социальных сетях

Гламур
72
1 мин

Бывшая жена Андрея Пятова призналась, о чем жалеет в браке с футболистом

Бывшая спортсмена призналась, что потеряла в браке, и рассказала о выборе старшей дочери.

Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Юлия с экс-супругом Андреем Пятовым

Юлия с экс-супругом Андреем Пятовым / © instagram.com/piat30

Экс-супруга бывшего вратаря сборной Украины Андрея Пятова — Юлия — откровенно ответила на личные вопросы.

В своем Instagram она рассказала, чего ей не хватает после развода, а также прокомментировала решение старшей дочери Дарьи вернуться из Италии в Украину. Она призналась, что скучает по ощущениям спокойствия, доверия и безопасности, по надежной опоре, теплу и нежности. Именно этого больше всего не хватает после завершения брака с футболистом, который, по словам Юлии, признает свою вину в крахе отношений.

"Я живу жизнь, у меня есть обязанности перед детьми, но прежде всего я остаюсь женщиной", — написала Юлия в сторис.

Сторис Юлии

Сторис Юлии

Кроме того, женщина рассказала и о старшей дочери Дарье. Девушка решила вернуться в Украину после жизни в Италии. Она отметила, что сейчас девушка в поиске работы.

"Дарья вернулась, решение было взвешенным и согласованным с нами. Мы ее поддержали, позволили самостоятельно принять этот выбор и будем рядом. Сейчас она в поисках работы", — объяснила Юлия.

Юлии Сториз

Юлии Сториз

Напомним, недавно Ольга Харлан откровенно ответила, планирует ли свадьбу с возлюбленным-итальянцем. Спортсменка также рассказала, где мечтает устроить празднование.

