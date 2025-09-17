- Дата публикации
Бывшая жена Андрея Пятова призналась, о чем жалеет в браке с футболистом
Бывшая спортсмена призналась, что потеряла в браке, и рассказала о выборе старшей дочери.
Экс-супруга бывшего вратаря сборной Украины Андрея Пятова — Юлия — откровенно ответила на личные вопросы.
В своем Instagram она рассказала, чего ей не хватает после развода, а также прокомментировала решение старшей дочери Дарьи вернуться из Италии в Украину. Она призналась, что скучает по ощущениям спокойствия, доверия и безопасности, по надежной опоре, теплу и нежности. Именно этого больше всего не хватает после завершения брака с футболистом, который, по словам Юлии, признает свою вину в крахе отношений.
"Я живу жизнь, у меня есть обязанности перед детьми, но прежде всего я остаюсь женщиной", — написала Юлия в сторис.
Кроме того, женщина рассказала и о старшей дочери Дарье. Девушка решила вернуться в Украину после жизни в Италии. Она отметила, что сейчас девушка в поиске работы.
"Дарья вернулась, решение было взвешенным и согласованным с нами. Мы ее поддержали, позволили самостоятельно принять этот выбор и будем рядом. Сейчас она в поисках работы", — объяснила Юлия.
