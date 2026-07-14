Бывшая жена Беднякова Короткая после жизни в США откровенно рассказала, жалеет ли она о возвращении в Киев

Анастасия Короткая / © instagram.com/nastyakorotkaya

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После нескольких лет жизни в Америке бывшая жена Андрея Беднякова Анастасия Короткая вместе с детьми вновь поселилась в Киеве.

Ее возвращение совпало с периодом массированных российских атак, из-за которых семье нередко приходится проводить ночи в укрытии. Несмотря на это, актриса не меняет своей позиции. В соцсетях она ответила на вопрос, который в последнее время слышит чаще всего. И сделала это без малейших колебаний.

«Дорогие, отвечаю сразу всем на ваши вопросы: "Сожалею ли я, что вернулась в Украину? Скучала ли я по Америке?" Нет и нет», — отмечает знаменитость.

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Пост Анастасии Короткой / © instagram.com/nastyakorotkaya

Короткая также сейчас находится в Калифорнии, однако пояснила, что эта поездка не означает нового переезда. По словам актрисы, она решилась отправиться в США только из-за желания дочери Ксении, которая мечтала встретиться со своей подругой. После этого семья планирует вернуться к привычной жизни в Киеве.

До 2025 года Настя Короткая жила вместе с детьми в США, где родился ее младший сын Остап. Несмотря на возможность остаться за океаном и развивать там карьеру, актриса решила вернуться домой. Ранее она признавалась, что одной из важных причин такого решения стало желание, чтобы дети чаще виделись со своим отцом — Андреем Бедняковым.

Напомним, недавно Андрей Бедняков раскрыл откровенные подробности развода и приоткрыл завесу над тем, какие отношения у него сейчас с бывшей женой.

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