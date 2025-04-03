Бывшая жена Дзидзьо беременна и показала заметно округлый животик

Дзидзьо с бывшей женой / © instagram.com/slavia_official

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Бывшая жена украинского певца Дзидзьо — исполнительница SLAVIA — беременна первенцем.

О будущем пополнении в семье артистка объявила оригинальным способом. SLAVIA выпустила новую песню, которая получила название "Дівка з перцем". Также артистка уже успела представить клип на композицию. На видео на некоторых кадрах певица предстает в красном обтягивающем платье и демонстрирует уже заметно округлый животик.

По всей вероятности, после развода с мужем SLAVIA нашла свое счастье. Фанаты уже активно поздравляют певицу с предстоящим пополнением в семье. Впрочем, кто же стал отцом ребенка, неизвестно. Правда, в клипе на песню "Дівка з перцем" SLAVIA показывает романтическую историю любви с загадочным мужчиной. Вполне возможно, что он и стал избранником артистки.

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Отметим, SLAVIA, она же Ярослава Притула, с 2013 года состояла в браке с Дзидзьо. Однако в 2021-м они ошеломили новостью, что разводятся. С тех пор бывшие влюбленные тщательно скрывают личную жизнь. Впрочем, SLAVIA была более разговорчивой на эту тему. В прошлом году она делилась, что в личной жизни у нее все хорошо. Однако подробностей артистка не раскрывала, чтобы не сглазить.

Напомним, недавно экс-учасница Open Kids Ангелина Романовская объявила о беременности. Артистка уже показала свой заметно округлый животик.