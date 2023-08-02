Бывшая жена Илона Маска выходит замуж за известного британского актера

До помолвки пара два года находилась в отношениях.

Бывшая жена изобретателя Илона Маска, британская актриса Талула Райли выходит замуж.

Избранником знаменитости стал известный британский актер Томас Сангстер. Счастливой новостью Райли поделилась в своем Twitter, где отметила, что после двух лет отношений они с возлюбленным наконец-то обручились.

"Очень рада сообщить, что после двух лет отношений мы с Томасом помолвлены!" – сообщила счастливая актриса.

Талула Райли и Томас Сангстер / Фото: Associated Press

Что интересно, влюбленных уже успел поздравить с помолвкой бывший супруг Райли – изобретатель Илон Маск. Предприниматель лаконично написал: "Поздравляю!".

Отметим, Талула Райли дважды была замужем за Илоном Маском. Впервые они заключили брак в 2010 году, но уже в 2012 развелись. Пара пыталась построить официальные отношения в 2013 году, но через три года окончательно порвала.

Талула Райли и Илон Маск / Фото: Associated Press

С Томасом Сангстером Талула познакомилась в 2021 году, во время съемок сериала "Пистол". В июле прошлого года стало известно, что парочка закрутила роман.

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