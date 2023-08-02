Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бывшая жена Илона Маска выходит замуж за известного британского актера

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1133
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Бывшая жена Илона Маска выходит замуж за известного британского актера

Талула Райли и Томас Сангстер / Фото: Associated Press

До помолвки пара два года находилась в отношениях.

Бывшая жена изобретателя Илона Маска, британская актриса Талула Райли выходит замуж.

Избранником знаменитости стал известный британский актер Томас Сангстер. Счастливой новостью Райли поделилась в своем Twitter, где отметила, что после двух лет отношений они с возлюбленным наконец-то обручились.

"Очень рада сообщить, что после двух лет отношений мы с Томасом помолвлены!" – сообщила счастливая актриса.

Талула Райли и Томас Сангстер / © Associated Press
Талула Райли и Томас Сангстер / Фото: Associated Press

Что интересно, влюбленных уже успел поздравить с помолвкой бывший супруг Райли – изобретатель Илон Маск. Предприниматель лаконично написал: "Поздравляю!".

Отметим, Талула Райли дважды была замужем за Илоном Маском. Впервые они заключили брак в 2010 году, но уже в 2012 развелись. Пара пыталась построить официальные отношения в 2013 году, но через три года окончательно порвала.

Талула Райли и Илон Маск / © Associated Press
Талула Райли и Илон Маск / Фото: Associated Press

С Томасом Сангстером Талула познакомилась в 2021 году, во время съемок сериала "Пистол". В июле прошлого года стало известно, что парочка закрутила роман.

Читайте также:

Дата публикации
Просмотры
1133
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация