Бывшая жена Илона Маска выходит замуж за известного британского актера

До помолвки пара два года находилась в отношениях.
Бывшая жена изобретателя Илона Маска, британская актриса Талула Райли выходит замуж.
Избранником знаменитости стал известный британский актер Томас Сангстер. Счастливой новостью Райли поделилась в своем Twitter, где отметила, что после двух лет отношений они с возлюбленным наконец-то обручились.
"Очень рада сообщить, что после двух лет отношений мы с Томасом помолвлены!" – сообщила счастливая актриса.
Что интересно, влюбленных уже успел поздравить с помолвкой бывший супруг Райли – изобретатель Илон Маск. Предприниматель лаконично написал: "Поздравляю!".
Отметим, Талула Райли дважды была замужем за Илоном Маском. Впервые они заключили брак в 2010 году, но уже в 2012 развелись. Пара пыталась построить официальные отношения в 2013 году, но через три года окончательно порвала.
С Томасом Сангстером Талула познакомилась в 2021 году, во время съемок сериала "Пистол". В июле прошлого года стало известно, что парочка закрутила роман.
Читайте также: