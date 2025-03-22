Бывшая жена Комарова намекнула на новый роман спустя три месяца после развода

Модель выдала одну деталь при приготовлении десерта.
Украинская модель и ведущая Александра Кучеренко заинтриговала переменами в личной жизни.
Так, знаменитость в фотоблоге показала новый рецепт для периода поста перед Пасхой. Она показала, как дома, без добавления яиц и молочных продуктов, готовит шоколадный десерт из кофе. И все бы ничего, но в конце своей публикации Кучеренко добавила провокационный вопрос, сопровождавший смайликом улыбающегося лица с рогами: "Есть еще один секретный ингредиент. Но он нужен, если точно знаете, для кого готовите этот пирог. Как думаете, добавила?". Тем самым она породила немало интриги.
В свою очередь, большинство пользователей в комментариях под рецептом написали, что это был намек Кучеренко на добавление афродизиака в блюдо. Так что в итоге приписали ей новый роман и добавили, что на самом деле ее счастливый вид все показывает.
- Догадались о секретном ингредиенте и скорее, что добавила его, потому что улыбка другая
- Если вспомнили секретный ингредиент, тогда точно добавили
- Хорошая хозяйка!
Александра же о своей личной жизни после развода с Дмитрием Комаровым молчит. И раньше в своем публичном заявлении она говорила, что никаких подробностей о разрыве брака ждать от нее не стоит. А слухи о новых романах ведущая ни опровергает, ни подтверждает.