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Бывшая жена Комарова намекнула на новый роман спустя три месяца после развода

Бывшая жена Комарова намекнула на новый роман спустя три месяца после развода

Александра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

Модель выдала одну деталь при приготовлении десерта.

Украинская модель и ведущая Александра Кучеренко заинтриговала переменами в личной жизни.

Так, знаменитость в фотоблоге показала новый рецепт для периода поста перед Пасхой. Она показала, как дома, без добавления яиц и молочных продуктов, готовит шоколадный десерт из кофе. И все бы ничего, но в конце своей публикации Кучеренко добавила провокационный вопрос, сопровождавший смайликом улыбающегося лица с рогами: "Есть еще один секретный ингредиент. Но он нужен, если точно знаете, для кого готовите этот пирог. Как думаете, добавила?". Тем самым она породила немало интриги.

Александра Кучеренко заинтриговала публикацией / © instagram.com/aakucherenko
Александра Кучеренко заинтриговала публикацией / Фото: instagram.com/aakucherenko

В свою очередь, большинство пользователей в комментариях под рецептом написали, что это был намек Кучеренко на добавление афродизиака в блюдо. Так что в итоге приписали ей новый роман и добавили, что на самом деле ее счастливый вид все показывает.

  • Догадались о секретном ингредиенте и скорее, что добавила его, потому что улыбка другая
  • Если вспомнили секретный ингредиент, тогда точно добавили
  • Хорошая хозяйка!

Александра же о своей личной жизни после развода с Дмитрием Комаровым молчит. И раньше в своем публичном заявлении она говорила, что никаких подробностей о разрыве брака ждать от нее не стоит. А слухи о новых романах ведущая ни опровергает, ни подтверждает.

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