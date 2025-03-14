Бывшая жена Комарова высказалась о разводе и как сейчас приходит в себя

Украинская модель и ведущая Александра Кучеренко впервые прокомментировала расторжение брака с мужем, ведущим Дмитрием Комаровым.

Так, на днях пара ошарашила новостью о своем разводе. И, несмотря на желание оставлять личное вне кадра, Александра все же дала краткий комментарий по этому поводу. Она отметила, что публичное заявление Дмитрия, где он раскрыл причину развода, является исчерпывающим и она не будет больше проливать свет на ситуацию. Звезда считает, что "личное остается личным".

Александра Кучеренко о разводе с Дмитрием Комаровым / Фото: instagram.com/aakucherenko

Кроме того, модель поблагодарила всех за теплые слова поддержки и поделилась свежим фото в новом статусе холостячки. И добавила, что уже пришла в себя после таких кардинальных изменений в жизни и сейчас с ней "все ок". Кучеренко говорит, что эта весна еще больше улучшит ее состояние.

"Благодарю все ваши сообщения, но все ок. И будет весна", — написала Кучеренко.

Александра Кучеренко о разводе с Дмитрием Комаровым / Фото: instagram.com/aakucherenko

Тем временем редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше об истории любви Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко – как зарождались их чувства, какова была их тайная свадьба и венчание и что в результате стало причиной разрыва брака.

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