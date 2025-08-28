Бывшая жена Остапчука рассекретила тайны личной жизни после развода

Кристина Горняк / © instagram.com/kristygor

Реклама

Украинский блогер Кристина Горняк, бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, откровенно рассказала о личной жизни после развода.

В своем Instagram она ответила на вопросы поклонников, которые поинтересовались, что помогает ей верить в лучшее, если после развода длительное время остаешься одна.

Кристина призналась, что внимания мужчин в ее жизни достаточно, однако до сих пор не встретила того, с кем готова снова создать семью. Она отметила, что сейчас ситуация с мужчинами "для отношений" достаточно сложная.

Реклама

"Ну, я не одна, внимания много, но не встретила пока именно того, с кем готова снова строить семью, потому что уже знаю лучше, как именно хочу, а как не хочу. Сейчас с мужчинами для отношений непросто", — написала она.

Кристина Горняк / © instagram.com/kristygor

По словам блогера, знакомства происходят преимущественно естественно — в повседневных ситуациях, например, на улице, в магазине, на работе или в заведении.

Также Кристина добавила, что иногда сама может проявить инициативу.

"Если мне надо, я могу посмотреть так на него, что он поймет знак и подойдет, могу и сама заговорить, для меня это не проблема", — призналась блогерша.

Реклама

Напомним, недавно Владимир Остапчук показал своего самого младшего сына. Ведущий поразил изменениями ребенка за 8 месяцев.