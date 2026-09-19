Бывшая жена Пятова с тремя детьми пережили ужасающую атаку: ракета упала прямо возле дома

Андрей Пятов с бывшей женой / © instagram.com/piat30

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Украинская блогерша и бывшая супруга футболиста, вратаря «Шахтера» Андрея Пятова, Юлия Пятова показала последствия российского обстрела Киевской области и рассказала о страшной ночи, когда вражеская ракета упала прямо возле ее дома.

Вечер для звезды начинался совершенно обычно. Во время воздушной тревоги она находилась на террасе. Внезапно женщина услышала звук падения, который стремительно приближался. Взрыв прогремел совсем рядом с её домом. В результате атаки загорелся соседний дом. К счастью, люди не пострадали.

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«Вчера был обычный вечер с вкусным ужином, но потом начался кошмар…», — написала Пятова в Instagram.

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Сообщение Юлии Пятовой

«Была тревога, я копалась на террасе у кухни и услышала такой страшный звук, будто что-то падало. Судя по звуку, это летело прямо на нас. Такого чувства безнадежности я ещё не испытывала», — делится звезда.

Сообщение Юлии Пятовой

По словам Юлии, больше всего её напугало осознание того, насколько близко всё произошло. Вражеский снаряд попал в дом, в котором никто не жил, поэтому удалось избежать жертв. В то же время буквально в десяти метрах от места падения находились люди. В соседнем доме были трое маленьких детей и беременная женщина.

«Кто-то уберег нас, людей. К счастью, никто не пострадал. Сгорел дом, в котором никто не жил. А в 10 метрах от воронки, в соседнем доме, находились трое маленьких детей и беременная женщина», — рассказала она.

Сообщение Юлии Пятовой

После взрыва на месте разразился масштабный пожар — пламя поднималось выше сосен. Юлия призналась, что до сих пор не может оправиться от пережитого, а особенно не дают ей покоя мысли о детях, которые стали свидетелями нападения.

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«Пожар поднимался выше сосен — это просто ужас. И снова повезло, что не было ветра. Я до сих пор в шоке, дети пережили такой ужас. Мне больно за них, за всех детей в Украине», — отметила Пятова.

Сообщение Юлии Пятовой

На опубликованных кадрах видны последствия удара: разрушенный дом, пепелище и огромная воронка, оставшаяся после взрыва. Юлия назвала увиденное «Армагеддоном» из-за силы удара и масштабов пожара.

Сообщение Юлии Пятовой

После всего пережитого Юлия Пятова сделала для себя важный вывод — не откладывать жизнь на потом.

«И после всего этого хочется жить полной жизнью! Нам даровано самое ценное — жизнь! И нужно брать от неё всё. Не просить, не ждать, а идти дальше, не останавливаясь», — подытожила она.

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Сообщение Юлии Пятовой

На этот раз Юлия показала не просто последствия обстрела, а место, где вражеский удар мог обернуться трагедией для нескольких семей.

«Я никогда не забуду этот звук падающей ракеты и оглушительного взрыва», — призналась она.

Сообщение Юлии Пятовой

Отметим, что Юлия Пятова была замужем за бывшим вратарем «Шахтера» Андреем Пятовым. У пары четверо детей. В последнее время они не раз оказывались в центре внимания из-за своей личной жизни и публичных заявлений.

Напомним, недавно возле школы, где учится дочь Юрия Ткача, упала российская ракета. Жена комика разбирала обломки.

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