Бывшая жена Сасанчина раскрыла своего нового бойфренда: "Влюбилась по уши"

Бывшая жена Романа Сасанчина — Иванна / © instagram.com/annavi_i

Бывшая жена украинского певца и победителя «Голосу країни» Романа Сасанчина — блогер Иванна — впервые откровенно рассказала о новой любви.

После того, как сам артист недавно засветил фото со своей новой девушкой, Иванна тоже решила открыться перед подписчиками и призналась, что снова счастлива. Она призвала пользователей не мешать счастью других и просто радоваться за них.

«Я влюбилась по уши. Не судите, просто любите и позволяйте себе быть любимыми», — написала девушка в Instagram.

Иванна призналась, что новые отношения изменили ее внутреннее состояние. Более того, по словам знаменитости, они подарили спокойствие, которого раньше Иванна не чувствовала. Также блогер впервые рассекретила больше информации о своем бойфренде. Так, стало известно, что возлюбленный Иванны — 32-летний украинец.

«О новых отношениях немножко расскажу. Я не знаю, как именно, но ему удается передать мне свое спокойствие. Я еще никогда не чувствовала себя настолько уравновешенной и уверенной в том, что, чтобы не произошло, все точно будет хорошо. Он украинец, ему 32 — этот вопрос довольно распространен в моем директе», — отметила экс-избранница музыканта.

Сторис экс-супруги Романа Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Сколько времени пара вместе и как именно они познакомились, Иванна не рассказала. Известно, что со своим бывшим мужем, певцом Романом Сасанчиным, она была в отношениях около шести лет. У пары есть общая дочь Элизабет, которой сейчас три года.

Напомним, недавно Роман Сасанчин отреагировал на намеки бывшей жены относительно его якобы измен. Артист заявил, что Иванна просто пытается привлечь к себе внимание и рассказал, как на самом деле относится к ней.