Бывшая жена Сасанчина заговорила об изменах музыканта и удивила заявлением об их браке

Бывшие до сих пор находятся в официальном браке, хотя каждый нашел себе нового любимого человека.

Иванна и Роман Сасанчин

Иванна и Роман Сасанчин / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Бывшая жена украинского певца и победителя «Голосу країни» Романа Сасанчина сделала неожиданное признание об их разводе.

В фотоблоге Иванна честно ответила на слухи об изменах в семье, которые могли бы стать причиной разрыва. В ответе блогерша опровергла эту информацию со своей стороны, но в то же время упрекнула на эту тему своего экс-супруга Романа. Интересно, что ранее она всячески замалчивала это, но на этот раз выдала новое заявление. К тому же если раньше эксы общались как минимум о воспитании общей дочери, то сейчас, по словам девушки, уже нет.

«Я никогда ему не изменяла в отличие от… Новые отношения я начала, когда мы разошлись. Больше мы не общаемся. Он пропал немножко. Бывает, понимаю», — отметила блогерша.

Иванна Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Иванна Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Кроме того, Иванна удивила признанием, что согласно документам она с Романом до сих пор официально замужем. Но даже в таком случае каждый из них начал активно устраивать личную жизнь отдельно друг от друга. Более того, Иванна и Роман уже даже показывали своих новых партнеров в Instagram. Сначала музыкант поделился фото с поцелуями с новой девушкой, а за ним и Иванна — она встретила любовь за границей и призналась, что начала роман с украинцем несколько недель назад в октябре.

Иванна Сасанчина с дочерью / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Иванна Сасанчина с дочерью / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Отметим, Роман Сасанчин и Иванна находились в отношениях в течение шести лет, из которых почти три — в браке. С сентября они заявили, что будут идти разными путями, но совместно воспитывая трехлетнюю дочь Элизабет.

