Бывшая жена Ступки вышла замуж в том самом легендарном месте, где поженились Брюс Уиллис и Деми Мур

Полина Логунова с женихом / © instagram.com/polinalogunova

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Украинская телеведущая, бывшая жена Дмитрия Ступки, Полина Логунова вышла замуж во второй раз — свадьба с американцем Джорджем состоялась в знаменитой часовне Лас-Вегаса.

О важном событии Логунова рассказала своим подписчикам в Instagram. Она показала свадебный наряд и снимок с места церемонии. Для бракосочетания пара выбрала одну из самых известных часовен Лас-Вегаса — Little White Chapel. Это место на протяжении десятилетий привлекает влюбленных со всего мира. За время существования часовенки здесь поженились сотни тысяч пар. Среди них были и знаменитости мирового масштаба.

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Особый символизм этой локации придаёт её история: в своё время здесь обменялись клятвами Брюс Уиллис и Деми Мур, Фрэнк Синатра и Миа Фарро, Пол Ньюман и Джоан Вудворд, а также Дженнифер Лопес и Бен Аффлек.

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Своё решение пожениться именно в этом месте Полина Логунова подчеркнула романтической подписью к фотографии:

«Вышла замуж в Лас-Вегасе. В том самом месте, где легенды произносили слова „Я согласна“», — написала Полина под фотографией.

Полина Логунова / © instagram.com/polinalogunova

На опубликованном фото телеведущая позировала в свадебном платье на фоне знаменитой белой часовни. Таким образом она впервые публично подтвердила свой брак с Джорджем и показала атмосферу этого особенного дня.

Little White Chapel — одна из визитных карточек свадебного Лас-Вегаса. Среди известных пар, которые в свое время выбрали эту локацию для церемонии, также называют Майкла Джордана и Джуаниту Вану, Бритни Спирс и Джейсона Александра, Джуди Гарланд и Майка Херрона, а также Джоан Коллинз и Питера Холма.

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Напомним, недавно поклонники усомнились в подлинности свадьбы Полины Логуновой.

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