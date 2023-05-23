Бывшая жена Владимира Остапчука намекнула на новые отношения после развода

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, блогерша и нотариус Кристина Горняк, похоже, оправилась от развода.

Поговорить о личной жизни Кристина решила со своими подписчиками в Instagram и ответила на их вопросы в сторис. В ответ на одно из сообщений поклонницы блогерша намекнула, что уже почти влюблена в нового избранника.

"Ой девочки, я уже почти влюбилась. Теперь на одну головную боль больше. Не знаю, получится что-то из этого и не получится, но поддержку я получают от него колоссальную, что не может не радовать. И я благодарна", — поделилась личным Кристина. .

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Горняк сообщила, что ее новый бойфренд также следит за ее соцсетями, поэтому вдаваться в подробности их отношений она не торопится. Вместо этого она рассказала, о каком свидании с мужем мечтает.

"Сейчас хочу, чтобы меня пригласили на свидание в парке: хочу взять плед, книгу, клубнику и валяться, читать друг другу, общаться и кайфовать", – поделилась Кристина.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

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