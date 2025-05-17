Бывшая звезды "Лиги смеха" Розового шокировала, как узнала об его измене, и поймала на лжи

Виктор Розовый и его бывшая жена Ольга / © instagram.com/oliamerzlikina

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Украинский комик, звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый и его бывшая жена Ольга после развода разожгли публичный скандал.

Дело в том, что недавно Виктор опроверг свои измены, в которых его обвиняла экс-избранница и якобы из-за которых они развелись через год брака. К тому же он рассекретил, что с Ольгой заключил договор о воздержании от каких-либо публичных обсуждений их бывшей супружеской жизни.

Собственно, об этом договоре Ольга и решила напомнить Виктору лично в форме официального заявления, которое прислала звезде в мессенджер. В документе она предостерегла его, что в случае дальнейшего раздувания скандала она вынуждена будет применить соответствующие действия.

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Пост бывшей жены Виктора Розового Ольги / © instagram.com/oliamerzlikina

Тем не менее, сама блогерша все же дала ответ бывшему, который опровергает измены в их в свое время семье. Ольга намекнула, что измены продолжались в течение их долгих отношений еще до брака. В то же время она шокировала, что нашла тому подтверждение после тяжелого ранения Розового на фронте, когда его вещи передали ей.

"Ответ на заявление об отсутствии измен. Для предательства не нужен брак. Достаточно быть вместе почти десятилетия, строить общий быт и говорить о будущем вместе. Жене можно не изменять, конечно. А девушке, партнерше, невесте, получается, что да. Женам отдают все личные вещи после ранения. Вместе с вещами иногда можно получить дополнительную ношу в виде правды, в которую отказываешься верить, но решаешь быть рядом в трудный момент, потому что не можешь иначе", - пояснила Ольга.

Пост бывшей жены Виктора Розового Ольги / © instagram.com/oliamerzlikina

Напомним, недавно бывшая Дмитрия Комарова, модель Александра Кучеренко также похвасталась изменениями в жизни и подписанным контрактом. Правда, в профессии.