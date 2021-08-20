Бывшего Джей Ло высмеяли за фото со спорткаром, который он ей подарил: "Ты забрал машину"

Бывшего Джей Ло высмеяли за фото со спорткаром, который он ей подарил: "Ты забрал машину"

В 2019-м спортсмен порадовал звезду ценным подарком на 50-летие.

Бывшего жениха американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес, бейсболиста Алекса Родригеса высмеяли фанаты.

Так, после разрыва с любимой и ее публичного подтверждения отношений с Беном Аффлеком, он опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует рядом с красным кабриолетом Porsche 911 GTS.

instagram.com/arod

"Я супер-приземленный", — подписал он кадр.

Этот спорткар за 140 000 долларов Алекс подарил Джей Ло на 50-летие, в июле в 2019-году.

instagram.com/lovemyjlo

В комментариях фолловеры раскритиковали экс-возлюбленного звезды за то, что он, по их мнению, забрал у нее ценный подарок, вместо того, чтобы "как настоящий мужчина, оставить презент".

Ты забрал машину у Джей Ло

Я думала, что ты отдал этот красный Porsche

Дикарь. Позируя с машиной, которую он купил Джей Ло на ее день рождения

Разве это не красная машина, которую он купил Джей Ло?

Похоже, что Джей Лo оставила не только тебя, но и красную машину

Впрочем, некоторые подписчики высказали предположение, что все же Алекс сам не отбирал авто в Лопес, а она сама отдала.

Заметим, Алекс Родригес и Дженнифер Лопес начали встречаться в феврале в 2017 году, а в марте в 2019-м спортсмен сделал знаменитости предложение. Из-за пандемии пара несколько раз переносила свадьбу. В апреле в этом году Дженнифер объявила о расставании с Родригесом. Вскоре артистка возобновила отношения с бывшим женихом, актером Беном Аффлеком.

Напомним, по информации СМИ, Дженнифер Лопес отпраздновала 52-летие на яхте Рината Ахметова. Стоимость судна составляет около 130 млн евро.

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