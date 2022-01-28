Бывшего Рианны, который ее жестоко избивал, обвинили в изнасиловании

Жертва Криса Брауна требует от него 20 млн долларов.

Экс-возлюбленный певицы Рианны, рэпер Крис Браун попал в очередной скандал.

На этот раз мужчину обвинили в изнасиловании. Девушка, которая не стала называть свое имя, рассказала, что инцидент произошел 30 декабря 2020 года в Майами. Тогда она училась в медицинском, но мечтала о карьере в шоу-бизе. По словам жертвы, Браун пригласил ее на яхту возле дома рэпера Diddy, где он проводил время с компанией. Они якобы должны были обсудить ее звездное будущее. Там рэпер предложил девушке выпить.

Крис Браун и Рианна 2012 года / Associated Press

Далее, рассказывает девушка, Браун угостил ее напитком, в который, вероятно, добавил какие-то наркотики. Поскольку, по словам потерпевшей, после коктейля она почувствовала изменения в сознании и уже не могла контролировать себя.

После этого рэпер завел девушку в комнату, которую запер, и там изнасиловал ее. При этом мужчина не использовал презерватив, а на следующий день, говорит жертва, Браун позвонил ей и приказал выпить таблетки для экстренной контрацепции. Что она и сделала.

Теперь жертва Криса Брауна требует от него 20 миллионов долларов в качестве возмещения морального ущерба.

2014-го Брауна осудили за избиение Рианны / Associated Press

Отметим, что Крис Браун неоднократно попадал в центр скандала. Один из самых громких – избиение бывшей возлюбленной Рианны. В 2009 году, после ссоры, он напал на исполнительницу в машине и выбросил ее на трассе. В Сети даже появлялись жуткие фотографии Рианны, где ее лицо все в синяках. Тогда Брауна приговорили к пяти годам лишения свободы.

Крис Браун жестоко избил Рианну в 2009 году

В июне 2021-го другая женщина обвинила Брауна в избиении. Вероятная жертва сказала полицейским, что он ударил ее по затылку так сильно, что ее наращенные волосы оторвались.

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