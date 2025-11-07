Бывшие друзья Повалий жестко разнесли предательницу, которая восхваляет Россию: "Всегда была гнилой"

Таисия Повалий

Бывшие друзья певицы-предательницы Таисии Повалий, которая восхваляет Россию, жестко ее разнесли и вспомнили, какой она была до войны.

Скандальная исполнительница сейчас живет в РФ, где уже успела получить гражданство. Конечно, чтобы показать свою приверженность и преданность режиму, артистка не стесняется подыгрывать пропаганде и постоянно выдает бред об Украине.

На один из таких выбросов Повалий обратили внимание ее бывшие друзья, с которыми она дружила в Украине. В частности, продюсер Анжела Норбоева знает исполнительницу с 1991 года. Она в своем Facebook говорит, что видела все трансформации Повалий. Меняться певица начала, когда в ее жизни появился продюсер Лихута. С приходом славы скандальная исполнительница начала зарабатывать немалые средства, которые и стали у нее на первое место.

"Я знала и видела все ее трансформации- от тетушки в нутриевом полушубке, с рыжими посеченными волосами, подвязанными красным платком. Мы платили ей 25 долларов, и она стояла на бэках на наших концертах. Потом появился Лихута, Славянский базар, пластические операции и Повалий - дива! Она была звездой в Украине! Ее гонорары зашкаливали! А теперь - ее спасла Россия! Мерзость!", - возмутилась Норбоева.

Таисия Повалий

В комментариях под постом продюсера отозвалась другая приятельница Повалий - Жанна Савченко. Они были знакомы с 1992 года. Савченко также подтверждает, что Повалий изменилась с появлением в ее жизни Игоря Лихуты. Когда к исполнительнице пришел успех, это затмило ее. Савченко намекнула, что та стала выбирать, где ей просто больше заплатят. Наконец, как добавляет Жанна, Повалий "всегда была гнилой".

"Мы фактически дружили, ходили в гости друг к другу. Потом в ее жизни появился Лихута... Гран-при на "Славянском базаре" и конкурсе им. В. Ивасюка. Карьера пошла вверх, а вместе с ней пошло вверх и головокружение от успехов. И Тая покатилась вниз, какого-то черта поперлась в политику, не вылезала из россии, говорила бред про Майдан... Я не удивлена ее предательству. Она всегда была гнилой изнутри", - говорит Савченко.

Напомним, недавно ведущий Анатолий Анатолич разнес предательницу Таисию Повалий, которая подыгрывает пропаганде. Шоумен высмеял нарративы, которые продвигает скандальная исполнительница.