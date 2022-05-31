Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бывшие участники Quest Pistols объединились, чтобы помочь Украине

Дата публикации
Просмотры
2077
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Бывшие участники Quest Pistols объединились, чтобы помочь Украине

Quest Pistols

Бывшие участники известной группы Quest Pistols Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк объединились, чтобы помочь Украине.

В своем первом составе группа отправится по Европе давать благотворительный тур.

В частности, музыканты будут выступать в Варшаве, Вильнюсе, Таллинне, Риге, Праге и Берлине.

"Оригинальный состав под оригинальным брендом. Тот же Quest Pistols! Мы восстанавливаем нашу легендарную группу и отправляемся в благотворительный тур по Европе!" – написал Савлепов в своем Instagram.

Все средства, заработанные на концертах, артисты отправят на помощь Украине. В частности, деньги пойдут в благотворительные организации и фонды.

"Погружайся в теплую ностальгию и делай свой вклад в помощь! До встречи на концертах", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Громкий концерт в центре Берлина: как проходил благотворительный телемарафон

Громкий концерт в центре Берлина: как проходил благотворительный телемарафон
Следующая публикация