Бывшие участники Quest Pistols объединились, чтобы помочь Украине

Бывшие участники известной группы Quest Pistols Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк объединились, чтобы помочь Украине.

В своем первом составе группа отправится по Европе давать благотворительный тур.

В частности, музыканты будут выступать в Варшаве, Вильнюсе, Таллинне, Риге, Праге и Берлине.

"Оригинальный состав под оригинальным брендом. Тот же Quest Pistols! Мы восстанавливаем нашу легендарную группу и отправляемся в благотворительный тур по Европе!" – написал Савлепов в своем Instagram.

Все средства, заработанные на концертах, артисты отправят на помощь Украине. В частности, деньги пойдут в благотворительные организации и фонды.

"Погружайся в теплую ностальгию и делай свой вклад в помощь! До встречи на концертах", — говорится в сообщении.

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