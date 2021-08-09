Бывший Ани Лорак после слухов об их воссоединении засветился со своей девушкой

Бывший Ани Лорак после слухов об их воссоединении засветился со своей девушкой

Похоже, пара возобновила отношения.

Бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу после слухов о воссоединении с экс-женой засветился со своей девушкой Лилией.

Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

Мурат Налчаджиоглу и Лилия / instagram.com/muratnalca

Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа. Однако к июлю 2018-го слухи о похождениях Мурата так и оставались слухами. А в июле в Сеть попало видеодоказательство того, что Налчаджиоглу все же изменил. В ролике Мурат обнимал и гладил загадочную брюнетку в своем ресторане в Киеве.

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Впоследствии Мурат закрутил роман с копией звезды, визажистка по имени Лилия. Со своей стороны, Лорак встречалась с бывшим мужем TAYANNA, 27-летним саундпродюсером Black Star Егором Глебовым. Впрочем, отношения не были долговременными. А недавно и Налчаджиоглу удалил все фотографии с Лилией в своем фотоблоге.

Впоследствии бывший муж Ани Лорак впервые прокомментировал их развод. Мурат дал откровенное интервью. Со своей стороны певица заявила, что влюблена. Говорят, звезда готовится к свадьбе.

Напомним, не так давно Ани Лорак с экс-мужем показали, как праздновали первый юбилей дочери. Родители поздравили Софию трогательными видео.

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