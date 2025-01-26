Бывший Ани Лорак впервые признался, крутит ли роман с Ириной Билык: "Люблю ее"

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак Мурат Налкакиоглу впервые прокомментировал слухи о романе с певицей Ириной Билык.

Бизнесмен в комментарии Fashion Reality TV объяснил, что на самом деле никаких романтических чувств между ними сейчас нет. Его со старшей на семь лет исполнительницей связывает только дружба. Правда, Мурат не смог избежать ряда щедрых комплиментов для подруги и ее творчества.

"Ирочка... Ира, конечно, богиня. Я считаю, что она легенда украинского шоу-бизнеса. У нас очень близкая дружба на самом деле. Мы очень давно знаем друг друга. Я люблю ее как человека, его творчество. Конечно, она выглядит роскошно", – признался Мурат.

Мурат Налкакиоглу

Кроме того, Налкакиоглу заявил, что пойдет на концерт Ирины Билык насладиться ее шоу. А в случае ее согласия даже готов пригласить на ужин.

"У нее будет тур и я хочу попасть на концерт. Ира – шикарная женщина. И каждая ее песня звучит как из души. Конечно, если она согласится, я хотел бы поужинать с Ирой", — добавил бизнесмен.

Напомним, слухи о романе Мурата Налчаджиоглу и Ирины Билык появились недавно. Пользователи принялись приписывать знаменитостям любви после видео, где звезды зажигают и флиртуют на глазах у публики.

Ирина Билык прямо на сцене пофлиртовала с бывшим Ани Лорак

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