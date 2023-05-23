Бывший Дуа Липы эмоционально отреагировал на ее новый роман: "Пытаюсь не убить его"

Похоже, Анвар Хадид не может смириться с тем, что у исполнительницы новый избранник.

Бывший бойфренд известной певицы Дуа Липы – Анвар Хадид – эмоционально отреагировал на новые отношения экс-девушки.

В своем Instagram музыкант сделал серию странных постов после того, как артистка посетила Каннский кинофестиваль под ручку с режиссером Роменом Гаврасом. В фотоблоге Анвар писал следующее: "Пытаюсь не найти и не убить его", "я не могу дышать", "повеселитесь", "я ненавижу, как ты произносишь мое имя".

Странные посты Анвара Хадида / Фото: instagram.com/anwarhadid

Однако впоследствии музыкант удалил свои посты Также Анвар возмутился, что СМИ начали об этом писать, ведь они не знают всей ситуации и что он действительно имел в виду.

Напомним, Анвар Хадид встречался с Дуа Липой с июля 2019 года по декабрь 2021 года. Как сообщалось, разрыв между парой произошел из-за рабочих графиков.

Дуа Липа и Анвар Хадид / Фото: Associated Press

Уже в мае этого года Дуа Липа представила публике своего нового возлюбленного. Избранником исполнительницы стал известный французский режиссер Ромен Гаврас, старше ее на 14 лет.

Дуа Липа и Ромен Гаврас / Фото: Getty Images

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