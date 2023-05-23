Бывший Дуа Липы эмоционально отреагировал на ее новый роман: "Пытаюсь не убить его"

Похоже, Анвар Хадид не может смириться с тем, что у исполнительницы новый избранник.
Бывший бойфренд известной певицы Дуа Липы – Анвар Хадид – эмоционально отреагировал на новые отношения экс-девушки.
В своем Instagram музыкант сделал серию странных постов после того, как артистка посетила Каннский кинофестиваль под ручку с режиссером Роменом Гаврасом. В фотоблоге Анвар писал следующее: "Пытаюсь не найти и не убить его", "я не могу дышать", "повеселитесь", "я ненавижу, как ты произносишь мое имя".
Однако впоследствии музыкант удалил свои посты Также Анвар возмутился, что СМИ начали об этом писать, ведь они не знают всей ситуации и что он действительно имел в виду.
Напомним, Анвар Хадид встречался с Дуа Липой с июля 2019 года по декабрь 2021 года. Как сообщалось, разрыв между парой произошел из-за рабочих графиков.
Уже в мае этого года Дуа Липа представила публике своего нового возлюбленного. Избранником исполнительницы стал известный французский режиссер Ромен Гаврас, старше ее на 14 лет.
Читайте также: