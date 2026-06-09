Бывший концертный директор Софии Ротару раскрыл правду о местонахождении певицы во время войны

София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Реклама

Бывший концертный директор певицы Софии Ротару — руководитель «Хора Веревки» Игорь Курилов — раскрыл правду о ее местонахождении во время войны в Украине.

Знаменитости вместе сотрудничали с 1995-го до 2016 года, пока их пути окончательно не разошлись. Игорь Курилов в интервью "Главкому" говорит, что с тех пор они крайне редко общаются. Тем не менее, он поздравляет певицу с днем рождения. Хотя прошлый год стал исключением, поскольку Ротару находилась за границей, а именно на Сицилии.

«Обычно поздравляю, но с прошлым днем рождения не поздравлял, потому что ее не было в Украине. Хотя с Аурикой (сестра Софии Ротару — прим. ред) мы общаемся, и она говорит, что Соня в Маршинцах (село в Черновицкой области — прим. ред.), а она тем временем на Сицилии», — говорит ее бывший концертный директор.

Реклама

София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Игорь Курилов намекнул, что София Ротару периодически находится то в Украине, то за границей. В доме под Киевом артистка тоже бывает. Кстати, концертный директор вспоминает, что певица в свое время предлагала и ему поселиться рядом, но он отказался.

«Да (бывает в доме под Киевом — прим. ред), Соня мне говорила: „Я и тебе здесь домик построю. Будешь уток, гусей выращивать…“. Но я отказался», — вспоминает Курилов.

Напомним, с начала полномасштабной войны София Ротару избегает публичности. Знаменитость не дает никаких комментариев и не публикует свои фото. Однако недавно артистка сделала исключение. Певица показалась в центре Киева и трогательно высказалась о столице.

Новости партнеров