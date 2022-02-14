Бывший любимый Светланы Лободы поделился, что их связывает сейчас

Геннадий Попенко прокомментировал их отношения.

Бывший любимый певицы Светланы Лободы, известный телеведущий, а ныне актер Геннадий Попенко рассказал об их отношениях.

Так, эксы встретились в 2002 году на одной из вечеринок. Тогда Геннадий работал на одном из украинских телеканалов, а Светлана была начинающей певицей и выступала в группе "Капучино". Уже через полгода влюбленные начали жить вместе, говорится в программе ЖВЛ.

скриншот с видео

Эти отношения продолжались четыре года и завершились по желанию Попенко. Он отступил, поняв, что не может финансово поддержать все амбиции Лободы, мечтавшей о большой сцене. Светлана потом говорила, что это была любовь всей жизни: "По-настоящему я любила один раз в жизни. Это был Геннадий Попенко".

Сам знаменитость поделился, что не очень хочет это вспоминать.

"Честно говоря, я не очень хочу поднимать эту тему. Это было и было. Эти отношения были, они были прекрасны, я очень за них благодарю, но мне кажется, что на этом нужно закрыть тему", – прокомментировал он.

Однако закрыть тему Лободы Попенко не удалось. Ведущий признался, что до сих пор имеет тесный контакт с певицей.

"Когда есть долгие отношения, то какие-то их последствия остаются. Например, Светлана является крестной моей племяннице. И безусловно она общается с моей сестрой, когда кому-то передается привет, да, хорошо, большое спасибо", – добавил он.

В 2010-м Попенко встретил будущую жену – модель Ирину, с которой его тоже познакомила работа. Да и общих увлечений у пары немало – путешествия на байке одно из них.

скриншот с видео

"Пока не встретил Ирину я не хотел семьи. Мы много где пересекались на подобных мероприятиях. Когда все же решил подойти, я попросил не телефон а имейл. Мы общались имейлом в течение года", — вспомнил актер.

Через два года Попенко впервые стал отцом. Ведущий признается, хоть и готовился к пополнению, но новость его ошарашила. В 2020 году телеведущий стал отцом второй дочери. О своих девочках – Богдане и Святославе – мужчина рассказывает с гордостью.

скриншот с видео

"Старшая принцесса. Ей сейчас 9 лет, но у нее рост 160. Она такая модель-модель. А младшая – это оторва. Она складывает кулачок и она бьет в бороду. Иногда ей говорят, Свят, что же ты делаешь, не можно бить рукой. Она думает и бьет ногой", – поделился звезда.

Сейчас Попенко все время отдает кинематографу. В кадр в роли телеведущего не спешит, но если позовут, то не откажется.

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