Бывший муж Шеннен Догерти оспаривает развод, оформленный за день до смерти актрисы

Шеннен Догерти и Курт Исвариенко / © Associated Press

Вокруг наследства легендарной американской актрисы Шеннен Догерти, звезды сериалов «Беверли-Хиллз, 90210» и «Все женщины — ведьмы», которая умерла в 2024 году, вспыхивает новый юридический конфликт.

Экс-супруг покойной звезды, фотограф Курт Исвариенко, обратился в суд с требованием пересмотреть условия их развода, который был официально согласован буквально за день до смерти актрисы. Как сообщает People, Исвариенко настаивает, что финальное соглашение о расторжении брака было подано с нарушениями.

В частности, адвокаты Курта утверждают, что документы якобы поступили не в тот суд, а значит, инстанция не имела права обязывать его выполнять прописанные условия. Более того, сторона фотографа считает, что после смерти Догерти судебный процесс вообще должен был быть автоматически остановлен, а само соглашение — не внесено в реестр.

Шеннен Догерти и Курт Исвариенко / © instagram.com/theshando

В то же время представители наследственного фонда Догерти ранее заявляли о невыполнении Исвариенко ряда финансовых пунктов соглашения. В частности, речь шла о доме актрисы в Техасе ориентировочной стоимостью 1,5 миллиона долларов, который должен был быть продан с последующим распределением средств пополам. По данным юристов, недвижимость так и не появилась на рынке.

Также, согласно условиям развода, фотограф был обязан выплатить наследству актрисы 100 тысяч долларов за ее долю в самолете Mooney M-20. Однако, по утверждению стороны Догерти, полная сумма так и не была перечислена. Отдельно Исвариенко вменяют отказ вернуть личные вещи актрисы, в частности личные фотографии.

Шеннен Догерти и Курт Исвариенко / © Associated Press

В своем новом судебном заявлении экс-супруг актрисы также поставил под сомнение полномочия руководителя трастового фонда Шеннен Догерти представлять интересы ее наследства в суде.

К слову, Шеннен Догерти инициировала развод в 2023 году после 11 лет брака. Окончательные договоренности стороны подписали в июле 2024-го — за одни сутки до того, как актриса умерла после многолетней борьбы с онкологией. Ранее же стало известно, что развод для Догерти был вынужденным шагом. По словам актрисы, она узнала об измене мужа незадолго до сложной операции по удалению опухоли мозга. Как рассказывала Шеннен, на тот момент их брак фактически уже прекратил существование, а официальный разрыв лишь зафиксировал давно завершенные отношения.

