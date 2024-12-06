Бывший музыкант группы "Дзидзьо" потерял сознание прямо во время выступления на сцене - видео

Украинский музыкант Олег Турко, более известный как Лесик из группы Дзидзьо, оказался в реанимации.

Незадолго до этого Олег выступал на концерте Натальи Бучинской во Львове. Однако моментально артисту стало плохо прямо на сцене. По данным местных СМИ, у музыканта остановилось сердце. К нему сразу выбежала команда и начала оказывать первую помощь. Сверхсложными усилиями его было реанимировано и доставлено в медицинское учреждение.

У бывшего музыканта из группы "Дзидзьо" остановилось сердце посреди выступления

Сейчас состояние Олега Турко очень тяжелое. За его жизнь в реанимации продолжают бороться медики, сообщает подруга музыканта Мария Панчишин в Facebook.

"Вчера вечером (5 декабря — прим. ред.) у экс-музыканта группы "Дзидзьо", Олега Турко, известного как Лесик, на сцене внезапно остановилось сердце. Реанимационные действия продолжались дольше, чем по протоколу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Львова в кардиологическом отделении реанимации", — написала Панчишин.

Олег Турко в реанимации

Отметим, в мае этого года Олег Турко перенес сложную операцию на сердце. Больше подробностей близкие артиста не разглашают.

Напомним, недавно певец Женя Галич сообщил, что проходит длительное лечение. Артист назвал причину, почему он вынужден регулярно делать капельницы.

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