Бывший пиарщик The Hardkiss после расторжения 12-летнего сотрудничества будет судиться с группой

Группа The Hardkiss и Егор Кирьянов

Пиар-менеджер группы The Hardkiss Егор Кирьянов после увольнения будет судиться с музыкальным коллективом из-за долга.

Так, еще в январе этого года Егор сообщил, что больше не сотрудничает с музыкантами. Тогда в своем посте в фотоблоге он отметил, что был в команде The Hardkiss почти с начала их создания — более 12 лет. И все же тогда решил уйти из коллектива, не назвав причин публично. В то же время выразил всем благодарность за такой карьерный рост.

Но все оказалось не так просто, как казалось. Спустя почти год Кирьянов на своей странице в Instagram сделал неожиданное заявление. В сторис он написал, что The Hardkiss после его увольнения до сих пор не выплатили ему должную часть гонорара. С этой проблемой он обратился к солистке Юлии Саниной в личные сообщения, скриншот которых обнародовал.

Сторис Егора Кирьянова

В свою очередь, певица вступила в диалог и объяснила позицию. Юлия в ответ на обвинения Егора отметила, что группа не выплатила ему деньги из-за якобы невыполнения части обязанностей и разрыва сотрудничества во время проекта. Артистка в грубой форме добавила, что это наделало коллективу немало хлопот. В результате Санина заблокировала бывшего пиарщика и пригрозила судом, чтобы решить все спорные вопросы в правовом поле. Егор на такое предложение согласился.

«Юлия Санина, Бебко, Головань, до встречи в суде», — подытожил Кирьянов.

