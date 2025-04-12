Бывший редактор КВН Чивурин признался, с кем из популярных российских юмористов поддерживает связь

Андрей Чивурин

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Украинский редактор "Лиги Смеха", капитан команды КВН "ХАИ" и сценарист Андрей Чивурин, который ранее комментировал смерть ведущего Александра Маслякова, назвал имя известного российского юмориста, с которым поддерживает связь.

Знаменитость признается, что во время полномасштабного вторжения с большинством игроков из КВН разорвал отношения из-за позиции. Правда, в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" сценарист честно ответил, что не отказывается от проукраинских комиков из РФ. В частности, Чивурин дружит с Семеном Слепаковым.

"Продолжаю общение с Сеней Слепаковым. Человек, который выехал, который своим творчеством доказывает, что у него все нормально с головой, что он реально смотрит на эту войну. Я уважаю его общественную позицию", — отметил редактор.

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Семен Слепаков

В то же время, сценарист говорит, что период КВН подарил ему немало друзей, которые сейчас воюют или волонтерят. Андрей также объяснил, с какой категорией россиян дружит:

"Я благодарен этой игре за то, что у меня остались друзья, у которых все нормально с головой, которые абсолютно адекватно оценивают эту ситуацию. Большинство этих друзей проживает в Украине. Есть друзья за рубежом, есть даже друзья, которые сейчас в России, но я к ним отношусь хорошо, потому что знаю, что они думают. Я благодарен за то, что те ребята из моей команды, которые помоложе меня, сейчас в армии. Очень горжусь Глебом Тимошенко (выпускник "ХАИ" — прим. ред.), который с первого года полномасштабного вторжения до сих пор на войне. Большая часть моей команды волонтерит", — добавил редактор.

Глеб Тимошенко

Напомним, недавно Андрей Чивурин откровенно рассказал о позиции российского музыканта Андрея Макаревича и как он помогал Украине во время войны.