Бывший Рианны, который жестко избил ее, снова обвиняется в нападении на женщину

Рэпер проходит подозреваемым по делу о нанесении побоев.

Скандальный американский певец Крис Браун, который несколько лет назад во второй раз стал отцом, обвиняется в нападении на женщину.

Как пишет портал TMZ, рэпер сейчас находится под следствием за нанесение побоев.

Так, предполагаемая жертва сказала полицейским, что он ударил ее по затылку так сильно, что ее наращенные волосы оторвались.

Представители Брауна отказались комментировать инцидент, так как по словам очевидцев, женщина не получила никаких серьезных травм, кроме якобы смещенной ткани.

Напомним, Крис Браун неоднократно попадал в центр скандала. Один из самых громких — избиение бывшей возлюбленной Рианны.

instagram.com/badgalriri

Так, в 2009 году после ссоры он напал на исполнительницу в машине и выбросил ее на трассе. В Сети даже появлялись жуткие фотографии Рианны, где ее лицо все в синяках. Тогда Брауна приговорили к пяти годам лишения свободы.

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