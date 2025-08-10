Бывший Тринчер закрутил роман с известной блогершей и нарвался на хейт из-за их развлечений

Александр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

Реклама

Скандальный блогер Александр Волошин, который во время полномасштабной войны уехал за границу, сообщил об изменениях в личной жизни.

Так, Волошин в фотоблоге показал свою новую избранницу. Ею стала модель OnlyFans и блогерша Алина Миронец, которая в прошлом году разошлась с певцом OSTROVSKYI. Возлюбленные вместе путешествуют за границей и, судя по сторис, она уже знакома с семьей Александра. Кроме того, блогер радует новую возлюбленную роскошными подарками за несколько тысяч евро.

Волошин признался, что на самом деле уже был готов поставить точку в поиске любви, но Алина изменила философию его жизни. Он добавляет, что закрутил роман после осознания, что имеет с блогершей много общего.

Реклама

Александр Волошин с новой избранницей / © instagram.com/voloshyn_xx

Александр Волошин с новой избранницей и семьей / © instagram.com/voloshyn_xx

"Я отпустил отношения! Принял то, что буду всю жизнь один! И в момент когда принял, появилась она. Появился человек, который прошел то же дерьмо, что прошел и я. Человек, у которого почти те же страхи что и у меня. Я не хотел рассказывать, но с*ка, не могу. Хочется всему миру кричать: станьте на свой путь и Бог вам даст то, чего вы заслуживаете. И вам может показаться, что я влюбился во внешность, но... Знали бы вы, что у этого человека внутри. Каждый день она учит меня любить себя, любить жизнь и быть собой. Каждый день она напоминает мне о том, кто я есть", - признался блогер-беглец.

Правда, недавно юзеров в Сети удивило присутствие парочки на концерте Макса Коржа в Варшаве. Александр в сторис показал, как вместе с Миронец подпевает под русскоязычные хиты артиста, и разозлил украинцев. Блогера обвинили в неоднозначной позиции, ведь он поддерживает артиста из Беларуси, который хоть и осудил войну в Украине, но до сих пор не отменил будущих концертов в РФ. Тем не менее, Корж публично во время выступления призвал "остановить войну".

Александр Волошин с новой избранницей / © instagram.com/voloshyn_xx