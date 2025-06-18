Бывший жених Меган Фокс показался с их двухмесячной дочкой и рассекретил ее имя

Меган Фокс и Machine Gun Kelly / © instagram.com/meganfox

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Американский рэпер Machine Gun Kelly, настоящее имя которого Колсон Бейкер, впервые раскрыл имя своей дочери от звездной актрисы и модели Меган Фокс.

В новой публикации в Instagram артист поделился трогательными кадрами с ребенком и официально заявил, что малыша назвали Сагой Блейд Фокс-Бейкер. На снимках двухмесячная Сага играет в кресле-качалке, а отец развлекает ее игрой на гитаре. Правда, лицо ребенка супруги, как и раньше, решили не показывать публике, сохраняя ее приватность. Кроме того, в своей публикаций Колсон обратился к бывшей невесте и поблагодарил ее за рождение ребенка.

Machine Gun Kelly с дочерью от Меган Фокс / © instagram.com/machinegunkelly

"Сага Блейд Фокс-Бейкер. Спасибо за лучший подарок, Меган Фокс", - трогательно написал рэпер.

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Отметим, Меган Фокс обручилась с рэпером в начале 2022 года. Однако звездная парочка все же распалась вскоре после того, как модель сообщила, что ждет от жениха своего четвертого ребенка в конце 2024 года. К слову, для нее и Колсона Бейкера дочь Сага Блейд, которая родилась в конце марта, стала первым общим ребенком. Но даже после расставания они продолжают воспитывать девочку вместе.

Напомним, недавно бывшая жена шоумена Андрея Беднякова показала их двоих детей и как они прилетели обратно в Украину к отцу.