Бывший жених MELOVIN намекнул на причины разрыва и шокировал заявлением: "Чувствовал себя виноватым"

MELOVIN и его жених

Бывший жених певца MELOVIN — военный Петр — впервые откровенно высказался о расставании с артистом и ошеломил личными признаниями.

Как известно, пара сообщила о разрыве в День святого Валентина. Певец тогда снял кольцо и поблагодарил экс-обранца за «опыт». Теперь свою правду рассказал и Петр. В своем Instagram военный признался, что в отношениях часто «жертвовал собой ради любви» и годами жил с чувством вины. По его словам, корни этой проблемы — в детстве.

«Все мое детство делали так, чтобы я чувствовал вину и потом они тянули меня за ниточки, когда им выгодно. Потому что знают, что Петр добрый и простит. Потом я начал строить такие же отношения, в которых я чувствовал себя виноватым. И знаете, спасибо за опыт, идите на **й. Любите себя, всегда ставьте себя на первое место. А любовь не должна брать первую ступеньку — это должно быть дополнением. Родственники не должны быть на первом плане вашей жизни. Работа тоже не должна быть на первом месте, а вы!» — ошеломил признанием военный.

Сторис бывшего жениха MELOVIN

Впрочем, еще более болезненными стали признания защитника о пережитых травмах. Петр рассказал, что с детства чувствовал себя одиноким, скрывал боль за улыбкой и даже пережил сексуальное насилие в 12 лет. Поэтому в будущем это породило немало проблем.

«Сколько раз я мог закончить эту жизнь, но не сдавался. То, что всегда улыбаюсь, не означает, что все хорошо. Я с детства научился надевать эту маску. И знаете, это х***вое дело, потому что это бремя трудно нести. В школе надо мной ржали, потому что рядом не было родителей. Мама работала, как лошадь, но это не снимает с нее ответственности. В 12 лет меня изнасиловал нетрезвый мужчина. После этого я научился это скрывать. Мне близкие родственники желают смерти. И я это принял. Больно ли мне? Да. Но это не моя ответственность. Поднимаю все для того, чтобы вы понимали, что надо любить себя»,

Сторис бывшего жениха MELOVIN

