Cardi B во второй раз стала мамой и показала фото из роддома

У реперши родился сын.
Американская реперка Cardi B во второй раз стала мамой.
28-летняя звезда, настоящее имя которой Белкалис Альманзар, родила своему мужу, рэперу Offset сына. Радостной вестью звездная мама поделилась на своей странице в Instagram.
Знаменитость опубликовала снимок из роддома, на котором держит с любимым малыша. Супруги нежно смотрят на новорожденного.
Как отметила исполнительница, мальчик появился на свет еще 4 сентября. Имени она пока не рассекретила. В комментариях фаны и коллеги Cardi B засыпали ее и Offset поздравлениями.
Напомним, о второй беременности артистка объявила в конце июня.
Пара также воспитывает дочь Калчер, которой недавно исполнилось 3 года. На день рождения Cardi B подарила дочери массивное ожерелье с бриллиантами. Реперша устроила имениннице роскошный праздник.