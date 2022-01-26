Cardi B выиграла суд против блогерши, из-за которой хотела покончить с собой

Артистка отсудила у звезды Сети четыре миллиона долларов.
Американская рэперша Cardi B выиграла суд против блогерши Лашате Кебе, которая неоднократно оговаривала ее.
К слову, еще в 2018 году звезда Сети начала на своем YouTube-канале публиковать видео, в которых рассказывала о том, что исполнительница якобы работала проституткой и употребляла наркотические вещества. Также она говорила, что у рэперши есть венерические заболевания.
Cardi B сначала пыталась лично поговорить с блогершей, впрочем это было бесполезно. Поэтому в 2018 году рэперша подала заявление в суд, пишет The Guardian.
Адвокаты Cardi B заявляли в суде, что видео Латаше – это клевета, а блогерша же хочет испортить репутацию исполнительницы. Сама артистка говорила, что из-за роликов Кебе у нее испортились отношения с мужем, кроме того, она хотела покончить с собой.
В общем, артистка доказала в суде свою правоту. Лашата Кебе должна выплатить Cardi B моральную компенсацию в размере четырех миллионов долларов.
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