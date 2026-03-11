Чак Норрис празднует 86-летие: легенда боевиков показался в хорошей форме на тренировке под открытым небом

Чак Норрис

Реклама

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис в свои 86 лет продолжает удивлять фанов энергией и активным образом жизни. Звезда культовых боевиков показывает, что даже на пенсии не собирается сбавлять обороты.

В честь дня рождения артист поделился в Instagram видео со своей тренировки под открытым небом. В ролике он отрабатывает удары и демонстрирует физическую форму. В подписи актер пошутил, что не стареет, а лишь «переходит на следующий уровень», а также поблагодарил поклонников за поддержку на протяжении многих лет.

Дата публикации 14:42, 11.03.26 Количество просмотров 22 86-летний Чак Норрис показал тренировку в день рождения и пошутил о своем возрасте

Сейчас Норрис живет на собственном ранчо в штате Техас вместе с женой — бывшей моделью Джиной О’Келли. Супруги живут недалеко от города Навасота близ Хьюстона. Там же работает основанная актером благотворительная организация «Kickstart Kids», где школьников обучают каратэ и дисциплине.

Реклама

Активную карьеру в кино Норрис начал еще в конце 1960-х, а настоящую популярность ему принесли боевики. В 2000-х актер почти прекратил регулярно сниматься, хотя иногда возвращается на экраны. Так, в 2012 году он появился в фильме «Неудержимые 2», а в 2024-м сыграл в научно-фантастической ленте «Агент разведки».

Напомним, недавно 63-летняя Деми Мур шокировала внешним видом. Артистка обеспокоила поклонников чрезмерной худобой.