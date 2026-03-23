Чак Норрис умер: кто и сколько получит из многомиллионного наследства легенды

Чак Норрис / © Associated Press

Реклама

После смерти легендарного актера Чака Норриса, узнаваемого по ролям в культовых боевиках, стало известно о его многомиллионном состоянии и потенциальных наследниках.

По предварительным оценкам, капитал актера составляет около 70 миллионов долларов, согласно данным «Celebrity Net Worth». Основную часть наследства, вероятно, получат члены семьи.

У Норриса остались пятеро детей — сыновья Майк и Эрик, дочь Дина, а также близнецы Дакота и Данили. При этом детали раздела имущества не разглашаются.

Реклама

Известно, что финансовый успех актера формировался не только благодаря кинокарьере. Значительную роль сыграли продюсерские проекты, рекламные контракты и инвестиции, которые обеспечивали стабильные доходы в течение многих лет.

Мировую известность Чак Норрис получил благодаря мастерству в боевом искусстве, открывшему ему путь в киноиндустрию. Настоящий прорыв произошел в 1990-х годах после выхода сериала «Уокер, техасский рейнджер», который превратился в телевизионный хит и принес звезде международное признание. Помимо актерской работы, он также был привлечен к продюсированию проекта.

Напомним, 20 марта 86-летний Чак Норрис ушел из жизни. Стало известно, как прошли последние дни актера.