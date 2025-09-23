Чак Норрис в 85 лет ошеломил своим видом: легендарный актер покорил гору в США

Чак Норрис

Реклама

Легендарный голливудский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис, которому уже 85 лет, доказал, что остается в отличной физической форме.

Так, звезда культовых боевиков совершил восхождение на гору Лассен в Калифорнии, высота которой достигает 3 187 метров. Актер поделился впечатлениями в Facebook и опубликовал фотографии из похода. На кадре 85-летний Норрис позировал в кепке и с рюкзаком на плечах.

Знаменитость также признался, что снова почувствовал счастье покорять вершину, которая для него имеет особое значение. В частности, Чак вспомнил о личных воспоминаниях, связанных с этой местностью. По его словам, именно жена познакомила его с этим краем, ведь она выросла неподалеку.

Реклама

Чак Норрис

"Мне в очередной раз повезло подняться на гору. Было трудно видеть разрушения после пожара Дикси в 2021 году, но даже он не смог затмить красоту этого парка. Прогулка по этим тропам вызвала столько замечательных воспоминаний. Моя жена выросла в этой местности, и я всегда буду благодарен ей за то, что она открыла для меня такие необычные места", — написал Норрис.

Напомним, недавно звезда "Х-Фактора" Valeriya Force показала, как изменилась за девять лет после того, как похудела на 33 кило.