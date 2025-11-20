Чак Норрис женил своего 24-летнего сына и показал фото с роскошной свадьбы

Сын Чака Норриса женился

Легендарный голливудский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис женил своего сына.

Речь идет о 24-летнем Дакоте Норриса. О свадьбе молодой человек сообщил в своем Instagram. Сын знаменитости заключил брак еще 8 ноября. Избранницей Дакоты стала женщина по имени Эшли.

Свадьба сына Чака Норриса

Сын Норриса опубликовал трогательный пост, который посвятил жене. Он отметил, что свадьба - это лучший день в его жизни. Норрис-младший очень счастлив, что Эшли наконец стала его женой. Он отметил, что только с ней готов разделить всю свою жизнь.

"11.08.25 я женился на своей лучшей подруге. Это был самый прекрасный день в моей жизни. День, полный радости, благодарности и огромной любви. Стоя там со своей женой, я чувствовал, будто все в моей жизни наконец-то стало на свои места. Эшли, ты мой покой, моя сила и мое благословение от Бога. Я люблю тебя больше, чем могу выразить словами, и я бесконечно благодарен за то, что могу пройти через жизнь с тобой рядом", - поделился Дакота.

Кроме того, сын Норриса показал, какой была его роскошная свадьба. Особенный день с молодоженами разделили самые близкие и родные. Невеста надела пышное белое платье и длинную фату, а жених - черный официальный костюм.

Час Норрис уже прокомментировал свадьбу сына. Звезда Голливуда отметил, что очень счастлив за молодоженов, которые наконец официально стали мужем и женой.

"Не могу быть счастливее тебя, сынок. Я так сильно люблю вас обоих", - прокомментировал Норрис.

