Чарли Шин после подозрения в педофилии раскрыл правду о романах с мужчинами и жизни с ВИЧ

Скандальный голливудский актер, известный по сериалу "Два с половиной человека", Чарли Шин откровенно признал самые болезненные страницы своего прошлого.

В комментариях для People артист заявил, что больше не прячется от правды и готов говорить обо всем открыто. Его исповедь вскоре прозвучит одновременно в двух громких проектах — автобиографической книге "The Book of Sheen" и документальном фильме "aka Charlie Sheen" на Netflix.

"Я не собираюсь убегать от прошлого или позволять ему управлять мной. Это дает такую свободу. Чертовую свободу... Значительно легче, когда можно говорить напрямую. Это как будто ни один поезд не снес ресторан, ни одно чертово пианино не упало с неба, никто не ворвался и не выстрелил в меня", — поделился актер с присущим ему сарказмом.

Шин рассказал, что его отношения с мужчинами начались в период наркотических экспериментов с креком. Именно тогда он заразился ВИЧ. Долгое время актер скрывал болезнь, но когда знакомые увидели его препараты и начали шантажировать фото, он не выдержал и в 2015 году публично признал диагноз, но сейчас уверенно утверждает: "Я абсолютно уверен, что никому не передал вирус".

Сегодня же 59-летний актер старается избегать шумных вечеринок и медийного хайпа. После громкого развода с двумя бывшими женами он остается одиноким: "Моя личная жизнь настолько скучная, насколько это возможно. Но я открыт для новых чувств. Хотя, думаю, уже не для брака".

К слову, скандальная тень прошлого до сих пор преследует знаменитость. Еще в 1986 году бывший актер Доминик Брашиа публично заявил, что Чарли изнасиловал 13-летнего Кора Гейма во время съемок фильма "Лукас". Тогда Шину было всего 19. Сам актер резко отверг все обвинения, а Гейм, который мог бы подтвердить или опровергнуть историю, трагически умер в 2010-м в 38-летнем возрасте.

