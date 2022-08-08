Частные танцы, сауна и громкая музыка: Анна Тринчер показала, как отпраздновала 21-летие

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер в кругу друзей отпраздновала день рождения.

Исполнительнице Анне Тринчер 3 августа исполнился 21 год. Этот праздничный день она провела вместе со своим любимым, блогером Александром Волошиным.

А потом артистка встретилась со своими друзьями, с которыми уже праздновала по-другому. Знаменитость пригласила близких людей за город. Они приезжали, поздравляли Анну и дарили ей самые разные подарки.

"Мне наконец-то подарили вазу", — поделилась Анна.

Анна Тринчер отпраздновала день рождения / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Артистка же, в свою очередь, обеспечила друзьям невероятную атмосферу. На территории базы отдыха были бассейн, чан, сауна. Также Анна отметила, что там была невероятная музыка и вкусная еда.

Анна Тринчер отпраздновала день рождения / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Это был просто невероятный день. Чан, сауна, бассейн, вкусная еда, невероятная музыка, лучшие люди в мире", – поделилась Тринчер.

Анна Тринчер отпраздновала день рождения / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Кстати, во время празднования дня рождения Анна решила преподнести сюрприз и своему любимому. Артистка решила исполнить приватный танец для Александра. Но у него были другие планы: он хотел сбросить любимую в бассейн.

Анна Тринчер отпраздновала день рождения / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Потом я решила станцевать Саше приватный танец, но что-то пошло не так…. Но я не сдаюсь", — отметила Анна.

Анна Тринчер отпраздновала день рождения / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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