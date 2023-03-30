Чем болеет Олег Винник и почему молчит о войне: таролог рассказала, что случилось с певцом

Уже больше года исполнитель Олег Винник избегает публичности. Артист просто исчез с радаров шоу-бизнеса.

В частности, исполнитель не комментирует полномасштабную войну на Украине, не выступает на благотворительных концертах и не выпускает песни.

Впрочем, в комментарии ТСН.ua адвокат Олега Винника ранее рассказывала, что он находится на лечении в Германии, оттуда артист помогает Вооруженным силам Украины – покупает автомобили и военную амуницию.

До сих пор неизвестно, что за болезнь подкосила здоровье Олега Винника, почему он молчит о полномасштабной войне и вернется ли в Украину.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Эксклюзивно виканская жрица, таролог Елена Кузьмич, которая каждый день делает прогноз на ТСН.ua, сделала таропрогноз по картам и ответила на вопросы, которые волнуют поклонников певца.

Куда исчез Олег Винник и почему не выходит на связь?

Если говорить о том, куда исчез Олег Винник, мы можем говорить о кардинальных изменениях в его жизни. Почему кардинальные? Потому что в раскладе фигурирует карта смерти, но эта карта в таро говорит не о смерти, а об изменениях. Она лежит в плоскости настоящего и недалекого будущего. Также я подозреваю, что речь идет о возможных поисках новых путей для заработка, потому что в раскладе также фигурируют немало пентаклей, а масть пентаклей – она связана со сферой финансов и заработка. Также речь идет о том, что для него сейчас это время углубления у себя, время для переосмысления и, грубо говоря, что делать дальше. Мы понимаем, что, наверное, это время для уединения, потому что расклад заканчивается четверкой мечей, когда речь идет о том, что человек ищет покоя. Я бы сказала, что сейчас к Олегу Виннику имеют доступ только несколько его ближайших друзей, которые его поддерживают.

Почему он не выходит на связь? Поскольку речь идет о времени переосмысления и перемен, он не видит смысла публично что-либо объяснять или позволять вмешиваться в свою личную жизнь.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Какие проблемы со здоровьем в Олега Винника?

Есть определенные карты в таро, которые указывают на определенные болезни. В его раскладе мы имеем то, что у него обострились, вероятно, хронические болезни, какие-то его вредные привычки стали очень опасными и, собственно, повлияли на здоровье. Но надеемся, что крепкий стержень внутри него поможет ему пережить этот сложный период.

Почему Олег Винник молчит о полномасштабной войне в Украине?

Я подозреваю, что на то, что Олег Винник не комментирует войну, влияет очень много факторов. Прежде всего то, что мы понимаем, речь идет об определенной потере заработков из-за войны. Во-вторых, речь идет о том, что он не хочет выходить из своей такой внутренней "ракушки" и выражать личную позицию. Также я подозреваю, что ему посоветовали так поступить, потому что у нас есть в раскладе другие влияющие на него фигуры. Он понимает, что этот период полномасштабного вторжения может стать каким-то новым витком, но пока не решается сделать какой-то первый шаг и вообще находится в такой суматохе и колебании относительно себя и ситуации в целом.

Олег Винник / Фото: Instagram Олега Винника

Вернется ли Олег Винник в Украину?

В расписании, которое говорит о возвращении в Украину, говорится, что на это его решение будет влиять, конечно, то, что происходит в Украине. То есть, скорее всего, он вернется в Украину, если будет такая возможность после окончания полномасштабного вторжения, то есть после победы. Сейчас ему очень некомфортно, потому что очень много карт говорят о том, что он одинок, что он чувствует, что ему нужно что-то менять. Но только от него самого зависит, сможет ли он справиться с навалившимися на него испытаниями. У нас есть карта башни, которая говорит о том, что много чего уничтожено до основания. Но опять же, от человека будет зависеть, опустит ли он руки, сможет ли он на этом уничтоженном месте, но на старом фундаменте, построить что-то новое. Поскольку он очень эпатажная и волевая фигура, кстати, карты характеризуют его как Короля Жезлов, то есть довольно пробивную личность, ему, кажется, будет под силу снова красиво засиять.

Олег Винник

Вернется ли Олег Винник на сцену?

По состоянию на данный момент ситуация достаточно не благоприятная для того, чтобы он возвращался на сцену, потому что есть очень много перевернутых карт в раскладе, которые говорят о нужде, каких-то проблемах. Но, наверное, если у него будет поддержка людей, возможно. Но по состоянию на данный момент, я бы сказала, что это маловероятно. Но таро – это лишь прогноз, предыдущий ориентир, но свое решение о дальнейшей судьбе человек принимает сам.

Заметим, астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не науки. Предсказания не всегда полностью сбываются. Информация преимущественно носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно только как вероятность событий, творцом которых может стать любой человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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