Чем заняться, пока нет света: звезды рассказали, как готовят еду и освещают комнаты

Российские оккупанты обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины и хотят ее значительно повредить, чтобы украинцы остались без света.

Энергетики пытаются быстро отремонтировать повреждения и возобновить электроснабжение потребителям. Тем временем украинцев просят экономить электроэнергию и без необходимости не пользоваться определенными энергетическими приборами.

Впрочем, для стабилизации работы энергосистемы "Укрэнерго" приходится использовать графики ограничений электроснабжения потребителей. Поэтому время от времени дома в украинцев исчезает свет и возникает вопрос, как провести это время, что полезного сделай, пока нет электроэнергии.

Знаменитости тоже оказываются без света. Впрочем, они охотно делятся своими лайфхаками, как подготовиться к отключениям электроэнергии и чем же заняться в это время.

Ольга Сумская

Известная актриса в комментарии сайту TCН.ua рассказала, что отключения электроэнергии ее семью не пугают. Знаменитость может что-нибудь приготовить поесть. Ее муж, актер Виталий Борисюк, подготовился заранее и купил газовый баллончик. Поэтому Сумская готовит блюда, которые быстро приготовятся. Хотя актриса признается, что борщ смогла бы сварить в таких условиях.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

"У нас есть такой газовый баллончик. У меня Виталий их приобрел еще давненько, и они сейчас понадобились. Если нужно что-то приготовить срочно, то мы готовим что-то быстрое. Конечно, борщ можно тоже сварить. Вот у нас есть героические украинцы, которые варят борщ на свечах в духовке – это просто супер, так что берем с них пример. Я и блины сделала на газовом баллончике и супчик с фрикадельками", — поделилась Ольга Вячеславовна.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Звезда рассказала, что занимается также домашними делами – убирает дома и даже высаживает цветы. Кроме того, у актрисы появилось больше свободного времени, чтобы заняться уходом за собой.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

"Можно убрать, я цветы высаживаю: у меня еще осталось. Мне хочется, чтобы даже зимой цвели цветы. Есть много дел. Единственное, что свет… тяжеловато… Наполнены ванны и не примешь душ так, как раньше. Но маски тоже делаю и уход. Как раз освободилось время для ухода за собой. Так что мы украинки всегда находим для себя полезные какие-то дела и по хозяйству, и по красоте", — подчеркнула знаменитость.

Кстати, Сумская намекнула, что можно заняться и более пикантными делами. К примеру, влюбленные, пока нет света, могли бы спокойно поцеловать друг друга.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

"Нас голыми руками не возьмешь, даже без электроэнергии. Хотя именно без электроэнергии, здесь уже можно, как говорится, поцеловать любимого", — отметила Сумская.

Ольга Вячеславовна рассказала, что даже без электроэнергии продолжает работать. Как призналась знаменитость, актеры репетируют спектакли прямо при свечах.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

"Театральные актеры работают даже при свечах", — добавила актриса.

Наталка Денисенко

В комментарии сайту ТСН.ua актриса рассказала, что заранее готовится к отключениям света. Наталка заряжает технику, в том числе планшет и мобильный телефон. Кроме того, они приобрели светодиодные фонари, один из которых может обеспечить светом всю комнату.

Впрочем, не всегда семья знаменитости остается дома. Они могут поехать к друзьям, у которых дома есть электроэнергия, или отправиться гулять в парк.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Вообще, что мы делаем… Я заранее заряжаю сынишку планшет, телефон. Мы купили долгослужащие светодиодные фонарики. Можно смотреть мультики, фильмы и какие-то книги читать с этими светодиодными фонарями. Или едем к кому-то в гости гулять, у кого есть свет. Если хорошая погода, то можем и в парк съездить", — поделилась знаменитость.

Маленький сынишка актрисы Андрюша, пока дома нет света, играет со своими игрушками. В темное время суток Наталка включает светодиодные фонарики.

Наталка Денисенко с сыном

"Ему играть что со светом, что без… У него в комнате куча игрушек, и он такой ребенок, что может себя и сам занять. И нас же светодиодные фонарики, он один может освещать всю комнату", — отметила знаменитость.

Ксения Мишина

Актриса нашла чем себя занять, пока дома нет света. Недавно в Instagram-stories звезда рассказывала, что перебрала свои вещи, в частности косметические средства, и избавилась от всего ненужного.

Когда темнеет, Ксения зажигает дома свечи и медитирует. Горение свечей придает даже еще большую атмосферу.

Ксения Мишина медитирует / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Единственное, на что жаловалась Мишина, так это то, что у сына дистанционное обучение. Когда выключают свет, сложно присутствовать на уроках.

Оля Цибульская

Когда российские оккупанты начали обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, певица в своем Instagram записала насмешливое видео, где рассказала, чем будут заниматься украинцы, когда не будет света. В целом, по словам Оли, через девять месяцев в Украине родится еще больше детей.

"Они хотят оставить нас без света. Идиоты. Так через девять месяцев родится миллион бандеровцев. Слава Украине. Щекавица тьмы не боится", — пошутила Цибульская.

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