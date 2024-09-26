Ченнинг Татум официально развелся с Дженной Дьюэнн: какое мировое соглашение заключили бывшие

Пара разорвала отношения еще шесть лет назад.
Голливудский актер Ченнинг Татум официально развелся с бывшей женой, актрисой Дженной Дьюэнн.
Об этом сообщает издание People. Пара разорвала отношения еще шесть лет назад, однако только сейчас достигла мирового соглашения. В частности, бывшие влюбленные урегулировали денежные вопросы. Они отказались от алиментов. Татум и Дьюэнн таким образом хотят избежать судебного разбирательства касательно развода, который назначен на декабрь этого года.
Отметим, пара состояла в отношениях 12 лет, из которых почти девять – в браке. Актеры познакомились на съемках фильма "Шаг вперед", где они играли главные роли. Их отношения начались в 2006 году, а уже летом 2009 тогда еще влюбленные поженились. 31 мая 2013 года у супругов родилась совместная дочь Эверли. Уже в апреле 2018 года актеры ошеломили новостью, что разводятся.
Ченнинг Татум долго не скучал в одиночестве. С 2018 года по 2020-й он крутил роман с певицей Джесси Джей. Сейчас актер строит отношения с актрисой Зои Кравиц.
Что же касается Дженны Дьюэнн – она находится в отношениях с актером Стивом Кази, от которого родила сына и дочь.
Напомним, недавно британская актриса Софи Тернер и американский певец Джо Джонас официально развелись. Пара спустя год после разрыва урегулировала все вопросы.
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