Ченнинг Татум официально развелся с Дженной Дьюэнн: какое мировое соглашение заключили бывшие

Пара разорвала отношения еще шесть лет назад.

Голливудский актер Ченнинг Татум официально развелся с бывшей женой, актрисой Дженной Дьюэнн.

Об этом сообщает издание People. Пара разорвала отношения еще шесть лет назад, однако только сейчас достигла мирового соглашения. В частности, бывшие влюбленные урегулировали денежные вопросы. Они отказались от алиментов. Татум и Дьюэнн таким образом хотят избежать судебного разбирательства касательно развода, который назначен на декабрь этого года.

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн / Фото: Associated Press

Отметим, пара состояла в отношениях 12 лет, из которых почти девять – в браке. Актеры познакомились на съемках фильма "Шаг вперед", где они играли главные роли. Их отношения начались в 2006 году, а уже летом 2009 тогда еще влюбленные поженились. 31 мая 2013 года у супругов родилась совместная дочь Эверли. Уже в апреле 2018 года актеры ошеломили новостью, что разводятся.

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн / Фото: Associated Press

Ченнинг Татум долго не скучал в одиночестве. С 2018 года по 2020-й он крутил роман с певицей Джесси Джей. Сейчас актер строит отношения с актрисой Зои Кравиц.

Что же касается Дженны Дьюэнн – она находится в отношениях с актером Стивом Кази, от которого родила сына и дочь.

Напомним, недавно британская актриса Софи Тернер и американский певец Джо Джонас официально развелись. Пара спустя год после разрыва урегулировала все вопросы.

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