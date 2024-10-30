Ченнинг Татум разошелся с Зои Кравиц после трех лет отношений и помолвки - СМИ

Голливудский актер Ченнинг Татум, который недавно официально развелся с женой, разошелся с американской актрисой и певицей Зои Кравиц.

Об этом изданию People рассказали сразу несколько источников. Отмечается, что парочка решила разорвать помолвку и разойтись своими путями. Хотя актеров в начале месяца видели вместе, когда они в одном из театров посетили показ пьесы Левона Хоука, однако у поклонников есть повод волноваться. Дело в том, что в последние недели Зои Кравиц замечают без обручального кольца.

Ченнинг Татум и Зои Кравиц / Фото: Associated Press

К слову, звезды Голливуда находились в отношениях в течение трех лет, а в прошлом году Татум сделал предложение избраннице. Издание People обращалось к звездам за комментариями, однако они от них воздерживаются.

Отметим, об отношениях Ченнинга Татума и Зои Кравиц заговорили в августе 2021 года, когда парочку заметили во время велосипедной прогулки. Уже в октябре влюбленные подтвердили роман. В 2023 году Татум сделал предложение Кравиц.

Ченнинг Татум и Зои Кравиц / Фото: Associated Press

Напомним, недавно украинский певец Миша Крупин рассекретил новые отношения, но через день после этого объявил о разрыве с возлюбленной. Артист назвал причину такого решения.

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