Через 20 лет после скандала: звезда «Бората» попросил прощения у Казахстана

Саша Барон Коэн публично извинился

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Прошло 20 лет с момента, как на экраны вышел комедийный фильм «Борат», а исполнитель главной роли и автор идеи — британский комик Саша Барон Коэн — до сих пор получает публичные нагоняи за свое творение. На этот раз ему пришлось извиниться перед Казахстаном за ленту «Борат».

Об этом стало известно из подкаста Happy Sad Confused.

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Британский комик Саша Барон Коэн попросил прощения у народа Казахстана

Исполнитель главной роли и автор идеи отметил, что ему до сих пор приходится много общаться по поводу фильма и разъяснять концепцию комедийной картины, реагировать на многообразие упреков в его сторону. Однако к народу Казахстана он обращается впервые.

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Британский актер и юморист Саша Барон Коэн официально принес извинения жителям Казахстана за сложившийся образ Бората Сагдиева — экранного журналиста из сатирического фильма 2006 года, который по сюжету отправляется в Соединенные Штаты для съемки документального проекта и попадает в целый ряд курьезных ситуаций.

«Я хочу впервые попросить прощения перед народом Казахстана. Потому что Борат не имеет к Казахстану никакого отношения», — заявил Коэн.

Артист рассказал, что первоначальный вымышленный образ появился еще во время работы над юмористическим шоу для телеканала BBC. В дальнейшем имя и страну происхождения персонажа адаптировали под требования медиакомпаний, которые выделяли деньги на производство.

«Я мог бы сказать: этот персонаж уже принадлежит „Би-би-си“, но у меня есть совершенно новый персонаж! Его зовут Алексей Криклер, он из Молдовы».

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Как признался сам актер, Казахстан он выбрал как вариант лишь потому, что это государство казалось заурядной аудитории практически неизвестным. В то же время комик откровенно признал, что до сих пор не имеет представления о настоящем звучании казахского произношения.

«Ничего общего с Боратом, но я все равно буду его использовать, потому что мои знания о центральноазиатских акцентах достаточно ограничены».

Несмотря на предыдущие попытки Коэна объяснить художественный замысел и ответить на волну возмущения, публичные извинения перед казахстанцами прозвучали впервые. Официальная позиция страны по комедии со временем претерпела существенную трансформацию: от первых угроз судебными исками до дальнейшего использования узнаваемого образа в промо туристических кампаниях.

В 2005 году Министерство иностранных дел Казахстана предупреждало о готовности судиться с Сашей Бароном Коэном. В дипломатическом ведомстве квалифицировали его проект как «политический заказ», призванный дискредитировать международный имидж страны и ее граждан.

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Официального запрета на показ «Бората» в стране не предпринимали, однако после мирового релиза фильм так и не попал на экраны местных кинотеатров.

Впоследствии градус неприятия комедийного героя снизился. В 2020 году мир увидела вторая часть комедии — «Борат-2». Впрочем, сиквел снова спровоцировал волну негодования среди казахского сообщества в США. В ноябре того же года Ассоциация казахов-американцев вышла с официальным призывом убрать ленту из номинантов на получение престижных кинопремий «Оскар», «Золотой глобус» и других наград.

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Напомним, датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейми Ланнистера в сериале «Игра престолов», прибыл в Киев 28 октября. Из-за угрозы российских ракетных и дроновых обстрелов знаменитость провел ночь на одной из станций киевского метрополитена, где общался с людьми, тестировал раскладную кровать и раздавал автографы.

Хотя официальная цель визита не объявлялась, приезд связывается с его деятельностью в должности посла доброй воли Программы развития ООН (UNDP), которую он занимает с 2016 года. Таким образом, актер в очередной раз привлекает внимание мирового сообщества к последствиям полномасштабной войны в Украине.

Звезда «Игры престолов» последовательно поддерживает Украину с начала вторжения. Ранее он запускал глобальную кампанию по сбору средств для беженцев и переселенцев, приобщался к помощи гуманитарным, медицинским и экологическим потребностям, а также системно освещает разрушения в Украине в своих социальных сетях.

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