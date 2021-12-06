Чернявый Дмитрий Гордон с томным взглядом показал, как выглядел 31 год назад

Чернявый Дмитрий Гордон с томным взглядом показал, как выглядел 31 год назад

Журналист показал себя молодым.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон любит показывать архивные фото.

Звезда очередной раз в своем Instagram поделился снимком, на котором изображен еще совсем молодым. Дмитрий предстал на фото с густой черноволосой шевелюрой и томным взглядом. Кроме того, видно, что ведущий, который и сейчас выглядит непревзойденно, в молодости был очень стройным.

Дмитрий Гордон в молодости / instagram.com/gordondmytro

Кстати, фото было сделано 31 год назад в Тбилиси. На фото юный Дмитрий изображён в деловом костюме.

Кстати, уже как по традиции, фанаты Гордона написали немало саркастических комментариев под постом. Они надеются, что их кумир им ответит. В частности, поклонники звезды писали следующее:

А можно с вами познакомиться в 1990 году?

Дмитрий, не вы снимались в "Бригаде"?

Тогда еще разрешали ездить в Грузию

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