Чествование памяти Брижит Бардо на премии "Сезар" закончилось скандалом: покойную актрису освистали

Брижит Бардо / © Associated Press

Реклама

В четверг, 26 февраля, в Париже, Франция, состоялась 51-я по счету торжественная церемония вручения кинопремий "Сезар".

На мероприятии почтили память французской актрисы Брижит Бардо, жизнь которой оборвалась 28 декабря 2025 года. На сцене на главном экране транслировали видео, где были собраны кадры с артисткой. Однако чествование памяти Брижит Бардо закончилось скандалом, пишет The Guardian.

После завершения трансляции видео в зале начался свист. Кроме того, один из присутствующих громко выкрикнул "расистка". При этом освистывание не утихало.

Реклама

Брижит Бардо / © Associated Press

Издание утверждает, что такая реакция присутствующих была вызвана из-за взглядов актрисы, которые она при жизни открыто освещала. После завершения кинокарьеры Брижит Бардо продемонстрировала приверженность к ультраправым взглядам. В 2003 году актрисы выпустила книгу "Крик в тишине", в которой выступала против ЛГБТ-сообщества и так называемой "исламизации французского общества". Брижит Бардо неоднократно штрафовали суды Франции из-за ее расистских и гомофобных высказываний, в том числе и тех, что были направлены против мусульманской общины.

Отметим, Брижит Бардо умерла 28 декабря 2025 года в возрасте 91 года. Прощание с актрисой состоялось 7 января 2026-го, после чего ее похоронили на кладбище в Сен-Тропе, Франция.

Напомним, кинопремия "Сезар-2026" запомнилась и радостным моментом. Именно там американский актер Джим Керри рассекретил свою избранницу.