Петр Крылов

Реклама

Украинский актер Петр Крылов, присоединившийся к войску в начале 2026 года, рассказал о нескольких ситуациях на фронте, в которых едва не погиб.

В посте в Instagram военный начал эту тему с размышлений о «пропасти» между гражданскими и служащими. Он припомнил один из первых диалогов после мобилизации. Тогда прислал знакомому ссылку на кастинг в зарубежный проект, но в ответ услышал резко или шутливо: «Ты там служишь или ху*н*й занимаешься?».

Реклама

Этот эпизод, по словам Крылова, заставил его по-другому посмотреть на отношение общества к военным. Актер отметил, что многие упоминают о службе военнослужащих только тогда, когда те погибают.

Реклама

«Пришло понимание того, что если ты, надев пиксель, не начинаешь гастролировать по всей стране с концертами, не ходишь на все ток-шоу, не посещаешь все подкасты и не даешь интервью всем блогерам, параллельно снимаясь во всех ТВ- и кинопроектах, то для рядового гражданина твоя военная служба — это кот Шрёдингера: она существует только тогда, когда ты погибнешь. К сожалению», — написал актер.

Петр Крылов

Одну из опасных ситуаций военный упомянул как свой первый день рождения за год. Из-за жары и сложных бытовых условий на позиции он решил отойти примерно на 20-30 метров, чтобы справить нужду. Возвращаясь, услышал характерный звук запуска вражеского FPV-дрона.

По словам Крылова, на спасение оставались считанные секунды. Он успел добежать до укрытия, а беспилотник врезался в изгородь у входа. Военный считает, что выжить ему помогли несколько обстоятельств: противник заметил его поздно, дрон не попал во вход, а сама конструкция укрытия отчасти защитила от обломков.

«Это мой четвертый день рождения в этом году. Первый — когда позиция превращалась в филиал сельского туалета. Поэтому я решил поискать себе лучшего „места под солнцем“, выбрав уютный уголок в 20-ти или 30-ти метрах от позиции. Из оружия у меня были только влажные салфетки, из брони — вера в то, что Украина победит. Сделав свои дела, я уже возвращался назад, когда вдруг в 15-ти метрах от позиции услышал звук старта моторов FPV. Счет пошел на секунды, и если бы в мире существовала дисциплина по самым быстрым прыжкам в укрытие, я думаю, в тот день у меня было бы уверенное олимпийское золото», — иронически заметил актер, вспоминая тот случай.

Реклама

Пост Петра Крылова

Другой опасный эпизод произошел после ударов управляемыми авиабомбами. Взрывная волна закрыла дверь запасного выхода в укрытии, через которую обеспечивался отток угарного газа от генератора. Сначала никто не заметил проблемы, однако впоследствии Крылов проснулся с сильной головной болью и тошнотой.

Он попытался добраться до выхода, чтобы подышать свежим воздухом, а вернувшись, успел предупредить побратима о необходимости отключить генератор. После этого актер потерял сознание. Когда пришел в себя, его уже переносили на лежак. Во время падения он также рассек руку выше локтя.

Дежуривший в укрытии побратим смог выключить генератор, хотя сам тоже испытал влияние угарного газа. На руке Крылова остался шрам.

Пост Петра Крылова

Третий случай, о котором рассказал актер, связан с падением управляемых КАБов примерно в 25 метрах от позиции. Взрывная волна подняла стену песка и пыли, из-за чего, по образному описанию Крылова, среди дня вокруг вдруг наступила тьма.

Реклама

Военный отметил, что даже успел сделать фотографию. В то же время он подчеркнул, что это лишь несколько эпизодов, которые можно очертить конкретными моментами. Другие растягивающиеся во времени опасные ситуации он даже не берется считать.

«Место, где вы были или могли быть 30 мин назад, превратили в филиал ада? Да и х*й с ним. Пошли дальше… Цинцируй небо. Смотри под ноги. У кого вода? Что на „Чуйке“? Отбей кору в радейку. Ну что, пять минут курим и п*зд*ем. О, за*батая зеленка. Кто сегодня задвохсотится?», — описал Крылов обыденность на позициях.

Петр Крылов сразу после взрыва КАБов в нескольких десятках метров от позиции

В конце поста актер снова вернулся к теме отчуждения между военными и гражданскими. Он признал, что даже имея способность к письму, не может полностью передать словами пережитое.

«Я могу быть самым талантливым писателем, но некоторые вещи невозможно описать. Между мной и теми, кто (еще) не в армии, пропасть. Между ушедшими в начале полномасштабного и мною ушедшими в начале пропасти. Между полномасштабными, и теми, кто воюет с 2014-го, пропасть. И я не знаю, будут ли существовать мосты, способные объединить эти пропасти», — подытожил военный.

Пост Петра Крылова

Напомним, недавно ведущая Неля Шовкопляс впервые за длительное время показала мужа-военного на фото и их сыновей-близнецов.

Новости партнеров