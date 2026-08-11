Четыре образа, слезы и звездный тамада: Наталья Денисенко показала первые фото трехдневной свадьбы

Свадьба Наталья Денисенко и Юрия Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталья Денисенко сыграла яркую свадьбу с манекенщиком Юрием Ярошенко и показала первые фото.

Свадебная церемония прошла еще несколько дней назад, 8 августа. Празднование длилось три дня. Сначала молодожены держали интригу и хотели разделить счастливый миг наедине с ближайшими. Но уже после вечеринки Наталья и Юрий поделились атмосферными фото в Instagram.

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Свадьба Наталии Денисенко и Юрия Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Свадьба Наталии Денисенко и Юрия Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

На кадрах трудно не заметить, как Наталья просто сияет в объятиях новоиспеченного мужа. А Юрий в это время не сдерживал слез от счастья. Супруги в посте поделились первыми впечатлениями и признались, что все было организовано «невероятно».

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Свадьба Наталии Денисенко и Юрия Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Свадьба Наталии Денисенко и Юрия Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Для церемонии актриса выбрала четыре разных образа. Одно из платьев было более классическим — пышным, длинным и с фатой. Остальные же наряды имели другие формы и оригинальные дополнения в виде перьев, кружева или бахромы.

Свадьба Наталии Денисенко и Юрия Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Свадьба Наталии Денисенко и Юрия Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Свадьба Наталии Денисенко и Юрия Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Приглашенных гостей было немного, среди звезд — режиссер Алексей Комаровский и актриса Виктория Маремуха. Все они собрались под открытым небом на сказочно украшенной локации — ресторане в Киеве. Бракосочетание произошло в символическую для супругов дату.

«Семья Ярошенко 8.8.8. Празднование свадьбы растянулось на три дня, но этот день празднования — это было нечто невероятное. Спасибо всем, кто разделил с нами этот праздник!» — написали новоиспеченные супруги.

Свадьба Наталии Денисенко и Юрия Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Свадьба Наталии Денисенко и Юрия Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

В программе были танцы, застолье, дымовые фейерверки и катание на частной яхте. Вечером всех ждал традиционный многоярусный торт. Тамадой был радиоведущий Андрей Черновол, а за музыку отвечал приглашенная кавер-группа и ди-джей.

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Свадьба Наталии Денисенко и Юрия Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Свадьба Наталии Денисенко и Юрия Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Отметим, Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко обручились в начале лета. С тех пор жених и невеста активно начали готовиться к свадьбе из-за напряженного осеннего рабочего графика актрисы. Для обоих это стало вторым официальным браком. От предыдущих партнеров у каждого есть дети.

К слову, Денисенко также признавалась, что сменила фамилию и показалась в новом статусе.

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