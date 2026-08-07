Четыре укола в колено и боль во время ходьбы: Надя Дорофеева призналась об обострении старой травмы

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Украинская певица Надя Дорофеева рассказала о непростом периоде, который переживает последние полгода.

Так, из-за обострения старой травмы колена артистке пришлось откладывать рабочие планы и проходить лечение. В частности, проблемы со здоровьем едва не поставили под угрозу съемку клипа на новую песню «747». Состояние колена ухудшилось именно накануне работы над видео, поэтому исполнительница была вынуждена пройти курс интенсивной терапии.

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По словам Дорофеевой, за последние месяцы ей сделали четыре укола в колено — по одному еженедельно. Один из них пришелся как раз на период репетиций перед съемками.

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Несмотря на сильные боли во время ходьбы, певица решила не отменять работу над клипом. Более того, во время съемок ей пришлось провести немало времени на высоких каблуках, ведь по сюжету она сменила семь образов, каждый из которых предполагал такую обувь.

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

«Этот клип мог и не случиться. Последние полгода были очень тяжелыми из-за здоровья. Пришлось остановить или перенести все, что планировали. Поэтому новый релиз „747“ стал столь ожидаемым и важным. Этот клип выпал на период, когда старая травма колена дала о себе знать. За последний месяц сделала четыре укола в колено — по одному в неделю. Танцев в видео не так много, но все образы на высоких каблуках… А я в тот момент даже нормально идти не могла. Было очень больно согнуть ногу», — вспомнила артистка в Instagram.

Дорофеева призналась, что во время работы практически пыталась не обращать внимания на физический дискомфорт. Ей приходилось танцевать, ходить и подниматься на декорации, хотя обычное передвижение уже вызывало боль.

«Хорошо, что я так сильно люблю танцевать и свою работу, что в тот момент просто выключала боль», — поделилась Надя.

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Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

В настоящее время артистка продолжает восстановление. Впереди ее ждет длительная реабилитация, а из-за травмы она пока не может выполнять на сцене полноценные танцевальные номера. И поэтому, по ее словам, она начала «активнее двигать руками» во время шоу, чтобы «компенсировать».

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