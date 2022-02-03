Четырех человек задержали по делу о смерти звезды "Прослушки" Майкла К. Уильямса

Четырех человек задержали по делу о смерти звезды "Прослушки" Майкла К. Уильямса

Хотя судмедэксперты квалифицировали смерть актера как несчастный случай, правоохранители оценили ее как убийство.

Четверых мужчин арестовала полиция Нью-Йорка и Пуэрто-Рико по делу о смерти американского актера Майкла Кеннета Уильямса, сыгравшего Омара Литла в сериале The Wire ("Прослушки").

Об этом в среду, 2 февраля, сообщает BBC.

Среди задержанных, в частности, Эктор Роблес, Луис Крус, Карлос Маччи и Ирвин Картахена. Их подозревают в продаже наркотиков, которые звезда принимал перед смертью.

Напомним, что причиной смерти Уильямса стала острая наркотическая интоксикация. Его тело обнаружили в квартире в Нью-Йорке в сентябре прошлого года. Звезде было 54 года.

По версии правоохранителей, подозреваемые продавали наркотики с примесями фентанила, синтетического и смертельно опасного опиоида. Мужчинам уже предъявлены обвинения в сговоре с целью распространения наркотических веществ.

"Смертельным опиоидам, в частности фентанилу и героину, все равно на то, кто вы и чего достигли. Они просто подпитывают зависимость и приводят к трагедии, — подчеркнул прокурор США Дамиан Уильямс. — Это кризис общественного здравоохранения. И его нужно остановить" .

Ранее следователи получили записи камер видеонаблюдения, на которых указанные мужчины продавали Уильямсу наркотики за день до того, как актера нашли мертвым.

По словам правоохранителей, подозреваемые продолжили продажу препаратов даже после того, как узнали, что их товар убил Уильямса. И хотя в Управлении старшего судебно медицинского эксперта Нью-Йорка смерть актера квалифицировали как несчастный случай, в полиции ее расценили как убийство.

По данным Daily Beast, полицейские изучили записи с камер наблюдения по всему городу, чтобы отследить номерные знаки автомобилей подозреваемых.

Как сообщалось, Майкла К. Уильямса нашли мертвым в квартире в Нью-Йорке 6 сентября. В его организме был обнаружен фентанил, парафторфентанил, героин и кокаин.

В последние годы Уильямс откровенно рассказывал о своей борьбе с наркозависимостью, которая, по его словам, не исчезла после того, как он получил популярность в "Прослушке" в начале 2000-х.

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"Я играл с огнем, — говорил он Newark Star-Ledger в 2012 году. — Это был только вопрос времени, когда меня поймают и мое дело окажется на обложке таблоида, или я попаду в тюрьму, или, что еще хуже, я умру. Оглядываясь на это сейчас, я не понимаю, как я не попал в мешок для трупов".

Уроженец Бруклина снискал славу благодаря сериалу HBO "Прослушка", в котором сыграл грабителя, специализировавшегося на задержании наркоторговцев в Балтиморе. В течение 2002-2008 годов вышло пять сезонов криминального триллера.

Актер также известен по роли Чалки Уайта в телесериале "Подпольная империя".

Отметим, что Уильямс был номинирован на премию "Эмми" за несколько ролей, в том числе в сериале "Страна Лавкрафта" и фильме "Бесси".

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